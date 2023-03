Lufthansa: Große Änderungen in Fliegern – doch Reisende müssen dafür tief in die Tasche greifen

Bei der Lufthansa geht es nach der Corona-Pandemie wieder bergauf. Aktuell wollen wieder sehr viele Menschen mit dem Flugzeug in den Urlaub fliegen.

Um bei den Reisenden weiter beliebt zu sein, wird die Airline noch in diesem Jahr eine Änderung vornehmen. Die wird Urlauber, die von ihr profitieren wollen, aber einiges kosten.

Lufthansa: Große Änderungen in Fliegern steht an

Bei der Änderung geht es um die Gestaltung der Kabinen in den Langstreckenflugzeuge, wie die Lufthansa selbst in einer Pressemeldung mitteilt. Das Ganze läuft unter dem Namen „Allegris“ und soll noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Dabei sollen sowohl bestehende als auch neue Flugzeuge umgebaut werden. Insgesamt sollen etwa 27.000 Sitzplätze ausgetauscht werden. Von den Änderungen sind alle Klassen betroffen. Bis 2025 möchte die Lufthansa Group eigenen Angaben zufolge 2,5 Milliarden Euro in Produkt und Service investieren.

Besonders auffällig sind die Änderungen, die in der Business-Class vorgenommen werden sollen. Hier soll es für Paare künftig das Angebot von Doppelbetten geben. Von der Lufthansa heißt es dazu: „Sie reisen zu zweit? Wir bieten Ihnen mehr Zweisamkeit auf etwas näher zusammen liegenden Doppelsitzen, die sich dank versenkbarer Mittelkonsole zu einem gemütlichen Doppelbett verwandeln lassen.“ Aber nicht alle Sitzplätze in der Business-Class sollen über diese Möglichkeit verfügen, sondern nur die in der letzten Reihe.

Lufthansa: Auch Neuerungen bei Economy- und First Class

In der Economy-Class sollen Kunden ebenfalls mehr Platz bekommen, wenn sie dafür bezahlen. Demnach soll man künftig einen freien Nachbarplatz hinzubuchen können. In der Premium-Economy-Class können Reisende dann ihre Sitze noch weiter nach hinten stellen, ohne dass das eine Auswirkung auf die Beinfreiheit des Hintermannes hat.

Weitere News

In der First Class bei der Lufthansa wird es erstmals Einzelsuiten geben, die sich schließen lassen. Es soll dann auch eine Garderobe geben, in der sich Fluggäste bequem umziehen können. Wer zu zweit reist, kann auch eine private Doppelkabine buchen.