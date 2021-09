Lotto: Große Neuerung beim Eurojackpot – sie verändert deine Gewinnchance

Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Wer Lotto spielt, der möchte in der Regel auch den ganz großen Jackpot knacken. Beim Eurojackpot gibt es jetzt eine große Neuerung. Deine Gewinnchance wird sich dadurch verändern.

Lotto: Es gibt einige Änderungen beim Eurojackpot, die du beachten solltest. Foto: Tom Weller / dpa

Lotto-Spieler können künftig noch mehr abräumen: Bei der europäischen Lotterie Eurojackpot sind schon bald Gewinne von bis zu 120 Millionen Euro möglich! Bislang lag die Obergrenze immer bei 90 Millionen.

Lotto: Neue Grenze für Höchstgewinn

Außerdem wird es noch einen zweiten Ziehungstag immer dienstags geben. Der Jackpot erhöht sich dabei innerhalb der Woche von einer Veranstaltung zur nächsten. Aber nur, wenn die Gewinnklasse 1 nicht besetzt war – und zwar von Freitag auf Dienstag, von Dienstag auf Freitag und so weiter.

Zwar bleibt es bei der Spielformel 5 aus 50, aber bei den Eurozahlen (Zusatzzahlen) werden künftig 2 aus 12 und nicht mehr 2 aus 10 gezogen. Damit kommt es auch zu Veränderungen der Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn in der Gewinnklasse 1 von aktuell 1:96 Millionen auf circa 1:140 Millionen. So entspricht die Wahrscheinlichkeit für einen Treffer in der Gewinnklasse 1 und eines Gewinns insgesamt ungefähr der von Lotto 6aus49.

Lotto: Veränderungen haben Einfluss auf die Gewinn-Wahrscheinlichkeit

Umgesetzt werden soll die Änderung zum zehnten Geburtstag der Lotterie. Am 23. März 2012 fand damals die erste Ziehung in Finnland statt. Auch Deutschland war von Beginn an dabei, sowie Dänemark, Estland, Finnland, Italien, Slowenien und die Niederlande. Über die Jahre kamen Spanien, Norwegen, Island, Kroatien, Schweden, Lettland, Litauen, die Tschechische Republik, Ungarn, Slowakei und Polen dazu. Mittlerweile nehmen also 18 Länder am Eurojackpot teil.

Die erste Ziehung mit den neuen Teilnahmebedingungen findet am Freitag, 25. März 2022 statt.

