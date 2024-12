Lotto: Vater gewinnt Riesen-Summe – was er damit machen will, rührt zu Tränen

Ein Lotto-Gewinn ist etwas so Tolles, das muss man einfach mit seinen Liebsten teilen. Das denkt sich auch dieser Spieler aus England, der mit seinem Gewinn auch gleich seine kleine Familie beglücken möchte.

So hat er sich eine besonders süße Überraschung für seine Tochter ausgedacht. Mit dem Lotto-Gewinn will er ihr etwas Großes bauen.

Lotto-Gewinner gibt Tochter Versprechen

120.000 Pfund – nicht schlecht! Die knapp 145.000 Euro hat ein 32-jähriger Vater im Oktober nach der Teilnahme an der „Set For Life Lottery“ gewonnen. Der Mann aus Stockport war darüber so überrascht, dass er es zunächst nicht glauben wollte. Erst als ein Sprecher der Lotterie ihm den Gewinn bestätigte, konnte er es wirklich verstehen.

Nun erhält er jeden Monat für ein Jahr lang 10.000 Pfund (umgerechnet 12.000 Euro). Doch was soll er mit dem ganzen Geld anfangen? Der Manager einer Küchenfirma hegt schon seit längerem den Traum, sein Eigenheim zu renovieren. Und eine Sache hat er seiner Tochter schon versprochen: Er will ihr einen eigenen Spielplatz im Garten bauen.

Lotto-Gewinner plant ersten Familienurlaub

„Wir haben gespart, um das Badezimmer neu zu gestalten und für unser kleines Mädchen einen Spielbereich im Garten einzurichten. Es ist also ein tolles Gefühl, zu wissen, dass wir es uns jetzt leisten können“, zitiert „Mirror“ den Gewinner. Doch dabei soll es nicht bleiben. „Wir waren noch nie zusammen im Familienurlaub und wollen die Welt sehen. Jetzt, wo wir unseren Sieg genießen können, werden wir sicherlich unsere Wunschliste mit Sehenswürdigkeiten abhaken.“

Ob der erste gemeinsame Familienurlaub jetzt nach Amerika oder Europa geht, das ist da schon zweitrangig. Die Hauptsache ist, dass es sich die Familie jetzt überhaupt leisten kann.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.