Lotto: Vater gewinnt Jackpot – was er für seine Tochter plant, errätst du nie

Fast jeder Lotto-Spieler dürfte sich vorm Kreuzchen-Setzen bereits überlegt haben, was er sich vom Gewinn gönnen würde. Während bei vielen ein Luxus-Urlaub ganz oben auf der Wunschliste steht, wollen andere ihr Geld lieber in eine Immobilie für sich oder die ganze Familie investieren.

Die Qual der Wahl hatte jetzt auch ein 32-jähriger Familienvater aus Stockport (Großbritannien), der immer wieder ordentliche Summen beim Lotto abräumte. Sein erster Gedanke, was er mit dem Geld anstellen will, gilt aber nicht etwa sich selbst, sondern seiner Familie.

Lotto: Vater kommt Gewinn wie gerufen

Dass Dan Cole ausgerechnet so kurz vor Weihnachten im Lotto absahnen würde, hätte er sich in seinen kühnsten Träumen kaum vorstellen können. Ein Jahr lang räumte er laut dem britischen „Mirror“ jeden Monat bei der Lotterie „Set for Life“ 10.000 Pfund (umgerechnet über 12.000 Euro) ab. Damit kam am Ende eine stolze Summe zusammen.

Aber auch Cole stand die Frage aller Frage bevor, was er jetzt mit dem Geld anstellen wolle. Darauf hatte der Lotto-Glückspilz eine ganz klare Antwort parat: „Wir haben vor ein paar Jahren unser erstes gemeinsames Haus gekauft und arbeiten immer noch an den Renovierungsarbeiten, um es in unser Traumhaus zu verwandeln. Wir haben gespart, um das Badezimmer zu renovieren und im Garten einen Spielbereich für unsere kleine Tochter einzurichten. Daher ist es ein tolles Gefühl zu wissen, dass wir uns das jetzt leisten können.“ Das sei aber noch nicht alles.

Wunschliste wird jetzt zu Rate gezogen

Denn außerdem will der Manager eines Küchenherstellers laut „Mirror“ seiner Familie einen ausgiebigen Urlaub gönnen. Denn das war bislang noch nie möglich. „Jetzt, wo wir unseren Gewinn genießen können, werden wir unsere Wunschliste mit den Orten, die wir besuchen möchten, sicherlich abhaken. Ich möchte unbedingt nach Amerika reisen und meine Partnerin möchte Europa erkunden, also überlegen wir gerade, wohin wir zuerst reisen!“, so der aufgeregte Lotto-Glückspilz.

Auf den Reiseplänen darf die ein oder andere Auswärtsfahrt zu den Spielen von Manchester City für den Fußballfan aber auch nicht fehlen. Sein Glück fassen kann Dan Cole aber noch nicht so ganz. „Man hört nicht von vielen Leuten, die man tatsächlich kennt, die im Nationallotto gewinnen, wenn es also jemandem in Ihrem Leben passiert, beweist das, dass es wirklich jedem passieren kann!“ Und diese Aussagen dürften jetzt auch viele deutsche Spieler gerne hören, die derzeit versuchen, den mit 120 Millionen prall gefüllten Eurojackpot zu knacken. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel >>>.