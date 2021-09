Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Na, sein Glück muss man haben...

Viele Menschen träumen vom Lotto-Gewinn. Und fast jeder hat mal die Frage gestellt oder gestellt bekommen, was man mit dem vielen unverhofften Geld machen würde, wenn man im Lotto abräumt.

Ein Glückspilz aus den USA kann sich diese Frage jetzt ernsthaft stellen – denn er hat beim Lotto gewonnen. Und das nicht zum ersten Mal...

Lotto: Mann kauft seit Jahren immer wieder Lose – und erlebt seltenen Zufall

Terry Splawn aus der US-Kleinstadt Concord (Massachusetts) hat jetzt zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren gewonnen. Er selbst bezeichnet das als „unglaublich“. Das ist wahrlich nicht übertrieben. Über seine irre Glückssträhne berichtet „WBTV“. Zuletzt hat Splawn beim „Labor Day“-Lotto satte 100.000 US-Dollar abgeräumt. Das sind umgerechnet rund 85.000 Euro. Splawn: „Unfassbar. Aber es macht echt Spaß zu gewinnen.“

Glückspilz Terry Splawn räumt beim Lotto ab – mal wieder! Foto: North Carolina Education Lottery

Das kann man ihm glauben! Im April 2017 hat seine Glücksserie begonnen, damals hatte er einen Lotto-Schein aus einem kleinen Coffee Shop gekauft und eine Million Dollar gewonnen. Knapp zwei Jahre später, im März 2019, hat er einen Jackpot-Schein aus dem gleichen Laden gekauft. Der Jackpot hat unglaubliche 150 Millionen US-Dollar betragen. Splawn hat gewonnen, wenngleich nicht diese Summe, aber immerhin erneut eine Million Dollar.

Lotto: Glückspilz räumt dreimal in vier Jahren ab!

Jetzt also der erneute Gewinn. Der Glückspilz: „Ich habe das Los am 'Labor Day' gekauft. Es ist also eine schöne Überraschung geworden.“ Der Labor Day ist ein US-Gedenktag an die Arbeiterbewegung, findet immer am 1. Montag im September statt.

Netto sind ihm von den aktuell 100.000 Dollar immerhin noch fast 71.000 Dollar übrig geblieben. Damit wird er sicherlich etwas anfangen können. Oder müssen.

Denn der nächste Gewinn wird ihn sicherlich in wenigen Jahren erneut beglücken... (mg)