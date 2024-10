Lotto-Spielerin gewinnt mehrere Millionen – danach macht sie was Ungewöhnliches

28 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Traum. Sie wollen einmal in ihrem Leben im Lotto gewinnen. Deswegen nehmen rund sieben Millionen regelmäßig an dem Gewinnspiel teil, 21 Millionen Menschen davon zumindest gelegentlich. Eine Frau aus Mittelfranken hat es geschafft, sie hat den Jackpot geknackt. Doch was sie danach tat, war äußerst ungewöhnlich.

Die Angestellte hatte bei der Ziehung 6 aus 49 am 24. August die Zahlen 4, 12, 24, 26, 29 und 47 sowie die Superzahl 8 als einzige Spielteilnehmerin richtig angekreuzt. Der Gewinn: Sage und schreibe 24 Millionen Euro!

Lotto-Gewinnern wartet sieben Wochen ab

Unfassbar! Was würde man alles mit dem Geld machen? Jedenfalls würde man es sofort abholen. Doch nicht die Dame aus Mittelfranken. Erst sieben Wochen nach der Ziehung im August hat sich eine Lotto-Multimillionärin bei der zuständigen Lotto-Zentrale gemeldet.

Der Grund: Sie habe den 24-Millionen-Euro-Gewinn erst einmal auf sich wirken lassen wollen.

„Ich spiele seit Jahren denselben Schein“

„Das ist schon eine verdammt große Summe“, zitiert Lotto Bayern die Mittelfränkin. Sie hatte inklusive Bearbeitungsgebühr insgesamt 12,90 Euro investiert. „Ich spiele seit Jahren denselben Schein – immer die gleichen Zahlen. Jetzt überlege ich, was ich mache – aber in Ruhe“, betonte die Gewinnerin im Gespräch mit der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung.

Wer glaubt, dass sie nach dem Gewinn mit dem Glücksspiel aufhöre, der irrt. Da das Lotto-Spiel zu ihren Routinen gehöre, wolle sie es auch in der Zukunft betreiben. Doch auf ihre gewohnten Zahlen setze sie dann nicht mehr.

Hierzulande werden Gewinner aus staatlichen Lotterien anonym gehalten. Und zwar aus Sicherheitsgründen und zu deren Selbstschutz. Zudem beschäftigen die Lottogesellschaften der Länder Spezialisten, die Gewinner im Umgang mit dem plötzlichen Reichtum beraten.