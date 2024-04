Lotto-Spieler aus dem Ruhrgebiet räumt ab – da schaut selbst Chico genau hin

Lotto-Millionäre gibt es im Ruhrgebiet nicht gerade wie Sand am Meer. Kein Wunder also, dass sich jene schnell einen Namen machen, sobald sie diesen preisgeben. So ist auch Lotto-Millionär Chico aus Dortmund bekannt geworden. Er gewann im September 2022 zehn Millionen Euro.

Doch ist er nicht der einzige Lotto-Millionär im Ruhrgebiet. Denn nun hat ein Mann aus Bottrop bei der vergangenen Samstagsziehung (6. April) von Westlotto ebenfalls den Jackpot geknackt.

Lotto-Spieler aus dem Ruhrgebiet hat Unglück im Glück

Wie Westlotto mitteilt, hatte ein Spieler aus Bottrop den richtigen Riecher beim Spiel 6 aus 49. So tippte er alle sechs Richtigen und gewann damit am Samstag unfassbare 2.389.207,20 Euro. Damit ist er jetzt ebenfalls Lotto-Millionär – genauso wie Chico aus Dortmund.

Allerdings hat er nicht ganz so viel Geld auf einen Schlag gewonnen. Und das muss er sich ungünstigerweise auch noch mit einem zweiten Gewinner teilen. Denn ein Spieler aus Herford (Ostwestfalen-Lippe) hatte ebenfalls die sechs Richtigen. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte der Bottroper gleich doppelt so viel abgesahnt und gut fünf Millionen sein Eigen nennen können.

Laut Westlotto sei der Bottroper ein „Dauertipper“ gewesen. So habe er ein Abonnement abgeschlossen und pro Ziehung 9,75 Euro bezahlt. Jedes Mal tippte er auf dieselben Zahlen. Und jetzt hat er damit auch mal richtig gelegen. Weil er eine WestLotto-Karte nutze, sei er bereits namentlich bekannt. Ob er also genau wie Chico bald öffentlich in Erscheinung treten wird?

So viele Lotto-Millionäre leben jetzt in NRW

Den Herfordern war am vergangenen Wochenende insgesamt mehr Glück vergönnt als den Spielern aus dem Ruhrgebiet. So konnte sich auch ein zweiter Spieler über einen Geldregen freuen. Er platzierte sich sogleich noch auf dem zweiten Rang – jedoch erneut gemeinsam mit einem anderen aus Sachsen-Anhalt. Beide gewannen jeweils 1.184.278,60 Euro.

Zuletzt gewann an Ostern ein Spieler aus dem Bergischen Land, diesmal sogar genau so viel wie Chico, obwohl er sich den ersten Rang ebenfalls mit einem Spieler aus Niedersachsen teilte (DER WESTEN berichtete). Und noch ein interessanter Fakt zum Abschluss: Mittlerweile gibt es 14 Lotto-Millionäre in NRW.