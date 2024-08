Lotto-Spieler knackt Mega-Jackpot – er will seiner Familie keinen Cent abgeben!

Was würdest du tun, wenn du im Lotto gewinnst? Alles für dich ausgeben oder auch an andere denken? Würdest du alles sofort verprassen oder lieber gewinnbringend anlegen? Sicherlich hat sich jeder schon einmal Gedanken über das allerdings eher unwahrscheinliche Szenario gemacht.

Denn wenn es einen doch einmal eintrifft, kann die Situation ganz schön aus dem Ruder laufen. So hat es zuletzt ein Lotto-Spieler erlebt. Warum er seine Familie nicht an seinem Gewinn teilhaben lassen will, erfährst du hier.

Lotto-Spieler will Familie nichts abgeben

Was zunächst egoistisch und unfair klingt, hört sich plötzlich ganz anders an, sobald sich der Spieler selbst erklärt. Auf „Reddit“ versucht er anderen zu verstehen zu geben, wieso er seine Familie nicht an seinem Gewinn beteiligen will. „Ich war schon immer ein Mensch, der seine Unabhängigkeit und Eigenständigkeit schätzt und ich habe hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo ich heute bin.“

Und im Gegensatz zu seiner Familie sei er finanziell immer äußerst stabil gewesen. Und mit dem Lotto-Gewinn sei Geld nun gar kein Thema mehr. Bei seiner Familie allerdings schon. Die stellt nämlich sogleich Anforderungen an den Gewinner. „Als sie von meinem Lotto-Gewinn erfuhren, begannen sie sofort, um Almosen zu bitten.“ Doch ihre Erklärung stößt dem Spieler sauer auf.

Lotto-Glück oder -Unglück?

Die Familie argumentiert, dass man untereinander teilen müsse und er ja sowieso mehr als genug Geld hätte. „Sie sind sogar so weit gegangen, zu sagen, dass ich ihnen etwas schulde, weil sie mir in der Vergangenheit geholfen haben“, was laut dem Gewinner eine glatte Lüge sein soll. „Ich war immer derjenige, der ihnen geholfen hat. Ich habe ihnen in der Vergangenheit geholfen, aber immer unter der Voraussetzung, dass sie versuchen würden, ihre finanziellen Gewohnheiten zu verbessern.“ Das sei aber nie passiert.

Außerdem wolle der Gewinner das Geld für seine Zukunft anlegen und nicht einfach ausgeben oder verschenken. Die Reaktion der Familie fällt hart aus: „Sie nennen mich egoistisch und undankbar.“ Das Thema sei mittlerweile so ein großes Problem, dass der Lotto-Gewinner nun Abstand von seiner Familie nehmen will, um eine Entscheidung zu treffen.

Viele Nutzer raten ihm gar dazu, seine Familie komplett aus seinem Leben zu verbannen. Er hätte den Gewinn lieber gleich zum Geheimnis machen sollen. Auch wenn der Gewinner ein schlechtes Gewissen hat, will er die Entscheidung nicht überstürzen und sich finanzielle Beratung suchen. Viel Glück dabei!

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.