Lotto: Sozialhilfe-Empfänger räumen Jackpot ab – was sie dann anstellen, macht sprachlos

Janet Pflaumer-Philips und ihr Ehemann Kevin konnten es kaum fassen. An einem Tag waren sie noch auf Sozialhilfe angewiesen, und am nächsten Tag waren sie plötzlich Lotto-Millionäre. Was jedoch nach ihrem großen Gewinn passierte, ist einfach nur unglaublich. Aber der Reihe nach.

Das Leben war nicht einfach für das Ehepaar Pflaumer-Philips. Wie der „Boston Globe“ berichtet, lebte das Paar aus Lakeville (US-Bundesstaat Massachusetts, ca. 50 Kilometer südlich von Boston) von Sozialhilfe. Der American Dream war für die beiden stets ein Traum geblieben – bis sie plötzlich einen großen Gewinn im Lotto bejubeln durften.

Lotto-Gewinner erleben Unglaubliches

2014 war es bereits, als sie eine Million Dollar (950.000 Euro) im Lotto gewannen. Wie Janet berichtet, hatten die beiden sich trotz ihrer finanziellen Nöte fast jede Woche einen Lotto-Schein gegönnt. Meist hätten sie 15 Dollar (14 Euro) pro Woche dafür ausgegeben – 20 Jahre lang. Es sollte sich lohnen.

Nachdem sie 2014 ihren großen Gewinn einheimsten, spielten sie weiter. Was dann passierte, macht einfach nur sprachlos. 2016 und 2019 gewannen die beiden erneut je eine Million Dollar im Lotto.

Mit dem Geld gingen die beiden einstigen Sozialhilfe-Empfänger dann sehr vorsichtig um. Sie nutzten es auch, um Familienmitgliedern und Freunden zu helfen, die sich finanziell in einer ähnlich prekären Lage befanden wie Janet und Kevin vor ihrem Lotto-Gewinn. „Es fühlt sich einfach gut an, dass wir unseren Liebsten helfen können“, sagt Janet.

Lotto-Gewinner erleben Absturz

Nicht alle Lotto-Gewinner gehen derart vernünftig mit ihren Millionen um. Immer wieder liest man von Lotto-Millionären, die unmittelbar nach ihrem großen Gewinn einen ebenso großen Absturz erfahren.

So war es auch Michael Carroll ergangen. Mit gerade mal 19 Jahren sahnte er die Summe von 11 Millionen Euro ab. Sofort begann er, seinen Gewinn für Luxus aus dem Fenster zu werfen.