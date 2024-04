Lotto: Ehepaar knackt Jackpot – dann folgt ein Anruf, der alles verändert

Im Lotto zu gewinnen, ist der Traum von vielen Menschen. Doch nur wenigen ist das Glück hold. So zum Beispiel einem Paar aus Großbritannien, das ganze 50.000 Pfund gewann. Mit den umgerechnet 59.000 Euro wollte es seine Hypothek abbezahlen und seine Schulden tilgen.

+++ Horoskop: Lotto-Glück! Drei Sternzeichen haben es +++

Das Gewinnerpaar rief gleich am nächsten Morgen bei der Lotterie an, um sich den Gewinn bestätigen zu lassen. Doch am Telefon wurden der Mann und seine Frau ein zweites Mal überrascht.

Lotto-Spieler gewinnen mehr als gedacht

Bei dem Anruf stellte sich heraus, dass das Paar nicht bloß 50.000, sondern satte 2,2 Millionen Pfund – umgerechnet knapp 2,6 Millionen Euro – gewonnen hatte. Das Paar konnte es kaum fassen. Jetzt würden sich all seine Probleme in Luft auflösen.

Auch interessant: Lotto-Spieler tippt zum ersten Mal andere Zahlen – was dann passiert, ist unglaublich

Das kam dem Paar gerade recht, da es große finanzielle Probleme hatte. Der Mann hatte sich bei einem schweren Sturz verletzt und seine Frau arbeitete nur halbtags als Empfangsdame. Der Gewinn sollte ihr Leben von Grund auf verändern.

Lotto-Gewinner lassen es krachen

Das war 2012, wie die „Sun“ berichtet. Doch trotz des Lotto-Gewinns musste das normale Leben weitergehen. So ging der Mann tatsächlich noch drei weitere Jahre arbeiten. „Er konnte nicht so recht begreifen, dass er nicht mehr arbeiten musste“, erzählte seine Frau. „Und ich vermute, dass wir so lange gebraucht haben, um uns an unseren neuen Wohlstand zu gewöhnen. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass wir plötzlich in eine Welt hineingestoßen wurden, in der wir uns keine Gedanken mehr über die Höhe der Gasrechnung machen mussten.“

Von dem Geld wurde als Erstes die Hypothek bezahlt, doch ansonsten blieb das Paar zunächst sehr sparsam bei seinen Ausgaben. Doch nach einer Weile investierte der Ehemann in einen Mercedes, einen Lexus, zwei Range Rover und am Ende sogar noch in einen Jaguar der F-Klasse. Damit der Protz nicht gleich auffiel, baute sich das Paar eine Doppel-Garage.

Dann folgten noch ein paar Kreuzfahrten – auch um die Welt. Doch hatte das Ehepaar auch für andere etwas übrig und spendete unter anderem an lokale Wohltätigkeitsorganisationen. Auch an die eigenen Kinder wurde gedacht. So erhielten die Töchter von ihren Eltern Eigenheime.