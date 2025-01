Lotto-Milliardär schwimmt im Geld – doch bei dieser Tragödie kann auch er nur tatenlos zusehen

So schnell kann es gehen. Erst erfüllt sich der Traum vom großen Lotto-Gewinn, man schwimmt plötzlich im Geld und Luxus, doch ein Moment kann einem wieder alles wegnehmen. So dürfte sich auch dieser Lotto-Milliardär gefühlt haben, der seinen Traum in Flammen aufgehen sah.

Erst vor zwei Jahren hatte Edwin Castro den größten Powerball-Jackpot aller Zeiten geknackt und war von einem Schlag auf den anderen zum Milliardär geworden. Sogleich kaufte er sich sein Traumhaus. Doch von dem ist nun nichts mehr übrig.

Traumhaus von Lotto-Milliardär niedergebrannt

Anfang 2023 hatte Edwin Castro den Powerball-Jackpot geknackt und die unfassbare Summe von 2,04 Milliarden Dollar gewonnen. Die umgerechnet 1,99 Milliarden Euro musste er zwar fast zur Hälfte in Form von Steuern wieder abgeben, doch mit der restlichen Milliarde leistete er sich unter anderem ein Traumhaus mit direktem Strandzugang – wie bei „Two and a half man“.

Schlappe 3,8 Millionen zahlte der Neumilliardär für das Luxus-Anwesen in Malibu, Los Angeles. Doch wie gewonnen so zerronnen. Denn dem aktuell in L.A. wütenden Wildfeuer konnte die Villa nichts entgegenhalten, wie „Bild“ berichtet. Trotz der direkten Lage am Wasser brannte es komplett nieder und nichts als Asche blieb davon übrig.

Lotto-Gewinner verliert Haus in L.A.-Feuer

Bei einem Erdrutsch im letzten Jahr hätte es sein Haus bereits beinahe erwischt. Mehr dazu >>hier. Zum Glück für Castro besitzt der Lotto-Gewinner noch andere Immobilien und ist im Gegensatz zu vielen anderen Menschen in der Region nicht plötzlich obdachlos. Doch wird er erst einmal auf die atemberaubende Aussicht auf den Pazifik verzichten müssen.

Das „Eaton Fire“ in Altadena wütet bereits seit dem 7. Januar und hat schon 24 Menschen ihr Leben gekostet. Zahlreiche Villen der Schönen und Reichen in L.A. hat es verschluckt. Mittlerweile konnte der Brandherd zu einem Drittel eingedämmt werden. Auch das „Palisades Fire“ am Weststrand bekommen die Einsatzkräfte langsam unter Kontrolle. Allerdings erschweren zurzeit starke Winde den Einsatz der Helfer in den Feuerzonen. Der US-Wetterdienst warnt vor einer extremen Feuergefahr, erst ab Donnerstag (16. Januar) soll der Wind nachlassen. (mit dpa)

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.