Tausende Spieler räumen im Lotto ab – dann folgt die Riesenenttäuschung!

Als in Norwegen am Freitag (27. Juni) Tausende Gewinnmeldungen einer Lotterie rausgingen, konnten die zahlreichen Spieler ihr Glück kaum fassen! Bis zu Hunderttausende von Euro sollten sie im Lotto abgeräumt haben.

Doch nur kurz nachdem die Gewinnnachrichten veröffentlicht waren, musste der staatliche Lotto-Anbieter „Norsk Tipping“ direkt wieder zurückgerudern. Denn hier war es zu einem üblen Rechenfehler gekommen, der heftige Konsequenzen forderte.

Lotto-Glück währt nicht lange

Tausende Lotto-Träume sollten in Norwegen nur nach kurzer Zeit wieder zerplatzen. Wie „Norsk Tipping“ in einer Mitteilung an seiner Kunden angab, wurde hier nach einer „Eurojackpot-Ziehung falsche Gewinnbeträge“ veröffentlicht. „Der Fehler führte dazu, dass den Gewinnern zu hohe Gewinne angezeigt wurden.“ Denn statt durch 100 geteilt, wurden die Gewinnsummen fälschlicherweise mit 100 multipliziert, sodass manch ein Gewinner statt 100 Euro plötzlich 10.000 Euro erhalten sollte.

Schon am Freitagabend wurden die falschen Gewinnbeträge von dem Lotto-Anbieter wieder von der Website und der App genommen. Am Samstagabend wurde dann eine korrigierte Version veröffentlicht, am Sonntag erhielten die Gewinner ihre korrigierten Summen ausgezahlt. Das gab „Norsk Skipping“ in einer Mitteilung bekannt.

Lotterie-Chefin geht drastischen Schritt

Die Lotterie wurde nach der Panne heftig kritisiert – und das nicht nur von enttäuschten Lotto-Kunden. Auch die norwegische Lotteriebehörde und der Kulturminister äußerten sich gegen „Norsk Skipping“. Denn in den vergangenen Monaten sollen hier mehrere schwerwiegende Fehler begangen worden sein.

Nach der Panne von Freitagabend zog die Chefin der Lottogesellschaft, Tonje Sagstuen, drastische Konsequenzen. Am Sonntag verkündete sie ihren Rücktritt. „Die Kritik ist berechtigt, und wir verstehen natürlich, dass dies ein Vertrauensbruch ist. Ich entschuldige mich noch einmal bei denen, denen wir falsche Hoffnungen gemacht haben. Hier sind die Dinge an mehreren Stellen gescheitert, und das liegt in meiner Verantwortung“, entschuldigte sie sich bei den enttäuschten Lotto-Kunden und der Öffentlichkeit.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.