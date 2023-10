Lotto-Frau sahnt Millionen ab – was sie dann macht, verstehen die wenigsten

Knapp 36 Millionen Euro im Lotto gewinnen – wer täte das nicht gerne? Für eine Frau aus Australien ist dieser absolute Wunschtraum nun in Erfüllung gegangen. Alle Zahlen stimmten und das Geld konnte fließen.

Doch gleich, nachdem sie die freudige Nachricht erhalten hatte, reagierte die Lotto-Spielerin nicht etwa mit einem Freudentanz. Sie malte sich nicht aus, was sie mit den Millionen anfangen würde – so wie es vermutlich jeder tun würde. Nein, stattdessen reagierte sie auf unerwartete Weise.

Lotto-Gewinnerin hat ungewöhnlichen Plan

Eine Lotto-Gewinnerin aus dem 3.000-Seelen-Dorf Daylesford, nordwestlich von Melbourne, hat in der Powerball-Lotterie satte 60 Millionen australische Dollar gewonnen. Das entspricht etwa 36 Millionen Euro und damit auch dem zweitgrößten Lotteriegewinn des Jahres in Australien.

Die Australierin war fassungslos. „Ich bin im Moment ein bisschen schockiert. Oh mein Gott! Ich kann nicht glauben, dass das geschieht“, reagierte sie auf die lebensverändernde Nachricht der Lottogesellschaft „The Lott“. Sie musste trotz des Anrufs noch einmal online ihre Zahlen gegenchecken, bevor sie es wirklich begreifen konnte.

Nachdem die News auch zu ihr durchgesickert war, kündigte die anonyme Gewinnerin an, was sie mit dem Geld anstellen wolle. Und zwar möchte sie einen Großteil davon an Wohltätigkeitsorganisationen spenden.

Selbstlose Gewinnerin gewürdigt

In der heutigen Zeit, wo jeder nur an sich denkt, ist das doch eher ungewöhnlich. „Ich denke, viele Wohltätigkeitsorganisationen könnten davon profitieren – vor allem diejenigen, die benachteiligten Kindern helfen. Das ist mein Hauptziel“, erklärte sie.

Mit ihrer Ansage erstaunte sie sogar den Bürgermeister von Hepburn Shire, der sie öffentlich dafür lobte. „Es ist eine sehr lohnende Richtung, in die die Mittel fließen sollten“, erklärte er gegenüber „au.news“.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.