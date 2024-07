Mutter sahnt im Lotto ab – für ihre Kinder ist es absolut kein Grund zur Freude

Wer nicht zu den Spitzenverdienern gehört, nur einen mittelmäßig bezahlten Job hat und dann auch noch mehrere Kinder zu versorgen hat, weiß, wie knapp es am Monatsende manchmal mit dem Geld werden kann. Oft muss am Essen gespart werden, Urlaube sind nicht finanzierbar und auch neue Möbel oder Renovierungen werden immer wieder verschoben. Genau in solchen Situationen spielen viele Menschen Lotto, in der Hoffnung, mit einem Hauptgewinn die finanziellen Sorgen vergessen zu können.

So erging es auch der dreifachen Mutter. Bei der Postcode-Lotterie gewann sie tatsächlich einen Hauptgewinn! Doch nicht alle Familienmitglieder freuten sich.

Lotto: Mutter stellt Ernährung komplett um

Ihre Mutter riet ihr, sich bei der Lotterie anzumelden und mitzuspielen. Da die Postcode-Lotterie gemeinnützige Organisationen unterstützt, versuchte sie ihr Glück – und gewann tatsächlich! 500.000 Pfund hat die Engländerin gewonnen, das sind rund 590.000 Euro. Sie war mehr als überwältigt. Mit dem Gewinn wolle sie als Erstes endlich mal wieder mit ihren Kindern Urlaub machen, erzählte sie der englischen Zeitung „The Sun“.

Auch interessant: Lotto: Mann gewinnt fast 11 Millionen – dann folgt der schlimme Albtraum

Aber auch in Sachen Essen stellte der große Gewinn ihr Leben auf den Kopf. Kurzerhand verbot sie ihren Kindern ab sofort, bei McDonald’s zu essen. Zu Hause wolle sie künftig auf ausgefallenere Lebensmittel zurückgreifen und abwechslungsreicher kochen. Für die Kinder war der Lottogewinn also nicht unbedingt ein Grund zur Freude, denn die Menüs der Fast-Food-Kette gehören zu ihren Lieblingsgerichten.

Die drei Kleinen profitieren natürlich trotzdem. Neben dem Familienurlaub möchte die Mutter mit ihrer Familie schick essen gehen, einkaufen und vielleicht das Haus renovieren. Die herzensgute Gewinnerin engagiert sich seit 20 Jahren für Erwachsene mit Lernschwierigkeiten und arbeitet in der Bildungsabteilung eines Krankenhauses. Doch nach dem Gewinn nahm sie sich erst einmal Urlaub. Als sie von ihrem Gewinn erfuhr, war sie sich sicher: „Ja, das wird mein Leben verändern, nicht wahr?“