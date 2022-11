Lotto: Paar knackt Millionen-Jackpot – doch dann nimmt das Drama seinen Lauf

Da sage einer noch, dass Geld nicht den Charakter verderbe! Natürlich ist der Sieg beim Lotto für die allermeisten Menschen nur ein Traum. Für ein Pärchen aus Großbritannien aber ist er zur Realität geworden. Mit dramatischem Ausgang!

Laura Hoyle (40) hat beim Lotto eine lebenslange Rente gewonnen, erhält für die nächsten 30 Jahren einen monatlichen Fix-Betrag von 10.000 Britischen Pfund (rund 11.500 Euro). Und ihr Ex-Freund Kirk Stevens (39) guckt völlig blöd aus der Wäsche, denn er geht leer aus!

Frau gewinnt beim Lotto und macht direkt mit ihrem Freund Schluss

Gegenüber der britischen Zeitung „Daily Mail“ erzählt Kirk Stevens, dass das Paar nach dem Sieg eine 500.000-Pfund-Villa ausgesucht hätte, wo sie hätten zusammen leben wollen. Pustekuchen, denn: Laura, die den Sieger-Schein mit ihrem Account gekauft und deshalb auch den Gewinn ausgezahlt bekommen hatte, hat die Beziehung zu Kirk beendet, lebt jetzt in einem noblen Vorort von Nottingham (England) allein in Saus und Braus!

Kirk Stevens: „Es sollte auch mein Zuhause werden. Wir haben es zusammen ausgesucht. Es ist ein traumhaft schönes Haus, mit fünf Schlafzimmern. Dort wollten wir eigentlich zusammen leben.“ Ursprünglich sei auch geplant gewesen, dass das Paar eine Geisterjäger-Firma gründet – eine Leidenschaft von Laura und Kirk.

Mann hilft seiner neureichen Ex sogar beim Umzug

Das alles ist jetzt Geschichte. Kirk hatte seiner Ex-Freundin sogar beim Umzug geholfen, wie er „Daily Mail“ gesteht: „Ich konnte sie nicht zwingen, bei mir zu bleiben. Also wollte ich, dass sie so schnell wie möglich geht. Deshalb habe ich geholfen und angepackt.“

Mehr News:

Bis heute habe er keinen Fuß in das neue Haus seiner Ex gesetzt. Das werde auch so bleiben, meint der Ingenieur. Bleibt zu hoffen, dass dem 39-Jährigen zumindest in der Liebe das Glück wieder hold wird…