Lotto-Spieler steht kurz vor 22-Millionen-Gewinn – ein Fehler kostet ihn alles

Es gibt Tage, die so nahe an einem Sieg sind, dass sie beinahe wie der „perfekte Moment“ wirken. Aber eben nur beinahe. Genau das ist einem Menschen in Düsseldorf-Bilk passiert, der wohl für immer an einem einzigen Augenblick hängen bleiben wird.

Der 61-jährige Adam K. entschloss sich 2020, noch schnell einkaufen zu gehen, bevor er seinen Lotto-Schein abgab. Ein Moment, der ihn später wie ein tragisches Drama erscheinen sollte.

Lotto in Düsseldorf: Drama statt Los-Glück – Schuld ist die Zeit

Denn was er bis dahin nicht wusste: Wer nach 19 Uhr einen Schein abgibt, verpasst nicht nur die Ziehung – sondern auch die Chance auf Millionen. Und so nahm das ganze Drama seinen Lauf. Denn um 19.30 Uhr reichte die Person aus Düsseldorf seinen Tippschein ein. Doch was er nicht wusste, war, dass es zu spät war, denn die Frist war längst verstrichen.

Der Schein würde jetzt für die nächste Woche gelten – nicht für die Ziehung, die an diesem Abend stattfand. „Die gelten dann automatisch für die nächste Woche“, erklärte ihm die Lottokassen-Dame achselzuckend. Doch für den Pechvogel war das nur der Anfang eines noch größeren Schocks.

Als bei der Ziehung die Zahlen verkündet wurden, fiel der Schock wie ein Hammer: 1, 4, 11, 17, 27, 35 und als Krönung die Superzahl 8 – exakt seine Zahlen, exakt der große Gewinn! 22 Millionen Euro. Doch der Traum von Millionen zerplatzte wie eine Seifenblase – ohne Schein, kein Gewinn. Ein bitterer Moment, den er wohl niemals so schnell vergessen wird.

Lotto: Düsseldorf und Selb – zwei Lose, ein Schicksal

„Das war dann der Moment, an dem mir schwindlig wurde“, erinnert sich der Lotto-Spieler gegenüber „Express“. Und weiter: „Ich konnte es nicht fassen, dass ich den Jackpot geknackt hätte, wenn ich einfach vor dem Einkaufen zur Lottobude gegangen wäre. Dieser Gedanke bringt mich einfach um den Schlaf.“

Doch er war nicht die Erste, der solch einen verhängnisvollen Fehler beging. Vier Jahre zuvor passierte laut exakt dasselbe einem Rentner aus Selb, Bayern. Der 70-jährige Erwin D. hatte sich schon die goldenen Jahre in seinem Kopf ausgemalt, als er sechs Richtige plus Superzahl auf seinem Schein ankreuzte. 8,9 Millionen Euro.

Doch der Traum hielt nicht lange an – Erwin D. gab seinen Schein ebenfalls zu spät ab, 30 Minuten zu spät. Er verlor laut nicht nur die Chance auf den Gewinn, sondern auch auf die Freiheit, von der er so lange geträumt hatte. Zwei Lotto-Spieler, zwei fast identische Schicksale, beide auf dem Weg zu einem Leben in Luxus – und doch scheiterten sie an dieser einen Kleinigkeit.

