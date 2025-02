Lotto: Frau gewinnt Millionen-Jackpot – doch dann schlägt das Schicksal unbarmherzig zu

Diese Summe muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen: 195 Millionen Euro – oder auch knapp 184 Millionen Schweizer Franken. So viel hat eine Serviceangestellte aus dem Kanton Aargau im Lotto gewonnen.

Doch dieser unglaubliche Gewinn brachte ihr leider kein Glück. Denn nur wenige Zeit nach ihrem Millionen-Jackpot im Lotto starb die Gewinnerin. Und nicht nur sie. Was für ein tragisches Schicksal!

Lotto: Frau gewinnt viele Millionen – und stirbt nur wenige Zeit später

Im Jahr 2018 wurde das bescheidene Leben von Olivia K. und ihrem Ehemann auf den Kopf gestellt. Sie lebten zusammen im beschaulichen Leuggern im Schweizer Kanton Aargau als sie die Nachricht wie ein Blitz traf: Olivia hatte knapp 184 Millionen Schweizer Franken (umgerechnet rund 195 Millionen Euro) im Lotto gewonnen, wie „HNA“ berichtet. Klar, dass sie nun große Pläne hatten. Neben einem Hausbau stand für das Ehepaar auch eine spannende Weltreise an. Und um von dem vielen Geld auch etwas Gutes zu tun, gründeten beide eine Stiftung.

Doch nur drei Jahre nach ihrem sensationellen Lotto-Gewinn schlägt das Schicksal unbarmherzig zu: Die erst 50-Jährige starb im Jahr 2021 an Krebs. Und das war leider noch nicht alles: Nur sechs Monate später ist auch ihr Ehemann verstorben.

Geldsegen für Gemeinde

Was des einen Leid ist des anderen Freud: So konnte die Gemeinde Leuggern und der Kanton Aargau von diesem traurigen Schicksal finanziell profitieren. Denn anscheinend waren die Begünstigten im Testament der Lotto-Gewinnerin neben ihrem Mann auch mehrere Geschwister. Und da im Kanton Aargau Geschwister der Erbschaftssteuer unterliegen, gab es ein deutliches Plus auf den Konten der Gemeinde und des Kanton.

Die Erbschafts- und Schenkungssteuern bescherten Leuggern ganze 2,8 Millionen Euro und dem Kanton Aargau sogar 5,46 Millionen Euro. Davon profitierten aber natürlich auch die Anwohner.

