Lotto-Spieler knackt irren Millionen-Jackpot – da wird selbst Lotto-König Chico blass vor Neid

Inflation, Kriege und Energiepauschalen treiben die Preise immer weiter in die Höhe. Ein schöner Urlaub, der Traum vom Eigenheim oder sogar nur ein Besuch im Lieblingsrestaurant rücken da oft in weite Ferne. In der Hoffnung auf den großen Geldsegen suchen deshalb viele Menschen ihr Glück beim Lotto.

Auch Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lotto-König Chico, wurde über Nacht plötzlich zum Millionär. 2022 räumte der damalige Kranfahrer aus Dortmund knapp 10 Millionen ab, seitdem lebt er ein Leben im Wohlstand. Doch nun knackte ein Lotto-Spieler einen neuen Jackpot – bei der Summe könnte selbst Chico Blass vor Neid werden.

Lotto-Spieler knackt irren Jackpot

Manche Menschen stecken ihr ganzes Leben lang viel Geld ins Lottospiel ohne auch nur einmal zu gewinnen. Um den großen Jackpot zu knacken benötigt es sechs Richtige plus Superzahl – und genau das gelang nun einem Spieler aus Sachsen-Anhalt. Er oder sie setzte auf die richtigen Zahlen, sodass nun ein Gewinn in schwindelerregender Höhe von 23,3 Millionen Euro warten.

+++ Auch interessant: Sparkasse: Kundin will im Urlaub Geld abheben – es endet im Desaster +++

Das sei landesweit der bisher höchste Gewinn in der Spielart Lotto 6 aus 49, wie die Lotto-Toto GmbH Sachsen-Anhalt mitteilte. Außerdem sei es bundesweit der einzige Gewinn gewesen, bei dem alle sechs Gewinnzahlen sowie die Superzahl richtig waren. Die Wahrscheinlichkeit auf diesen Geldsegen liege statistisch gesehen bei rund 1 zu 140 Millionen.

Der Einsatz des Glückspilzes lag bei 18,10 Euro für einen Spielschein mit zwei Ziehungen. Der Schein zum Millionen-Gewinn wurde den Angaben zufolge anonym in einer Lotto-Filiale im Süden Sachsen-Anhalts abgegeben. Nun wartet der Jackpot darauf, endlich eingelöst zu werden. Das sei ab sofort in allen 630 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg möglich. Vorausgesetzt die Quittung ist nicht abhanden gekommen.