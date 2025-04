Lotto-Gewinnerin knackt Millionen-Jackpot – es beginnt ein fünf Jahre langes Drama!

Wie man sich wohl in so einer Situation fühlt? Man spielt Lotto oder ein anderes Glücksspiel und plötzlich heißt es: Jackpot! Das muss doch einfach unglaublich sein.

Noch unglaublicher ist es aber wohl, wenn man kurz darauf zu hören bekommt: Ätsch, bätsch – doch nicht gewonnen! Und genau das kann diese Gewinnerin bestens nachvollziehen. Leider!

Lotto-Gewinnerin knackt Millionen-Jackpot – doch damit startet ein jahrelanges Drama

Aber von vorne: Corrinne Durber (62) aus Gloucestershire in England landete im Jahr 2020 den ganz großen Coup. Bei einem Online-Spiel gewann sie satte 1.097.132,71 englische Pfund (das sind umgerechnet rund 1.300.000 Euro). Doch das Lotto-Glück sollte nicht lange anhalten. Der Wettriese Paddy Power gab an, dass es wohl eine technische Panne gab und Corinne nur 20.265,24 Pfund (circa 24.000 Euro) bekommen sollte. Klar, das ist auch eine nette Summe, aber wenn du eigentlich Millionärin wärst, sind das auch nur Peanuts.

Und nun? Corinne zog vor Gericht, um doch noch an ihren rechtmäßigen Gewinn zu kommen. Denn sie sagt: „Was nützt es, zu wetten, wenn die Wettunternehmen nicht zahlen?“ Und da hat sie wohl recht. Aber hat sie gegen so einen großen Wettriesen überhaupt eine Chance? Glücklicherweise ja! Nach einem zermürbenden fünfjährigen Rechtsstreit ordnete der Richter nun endlich an, dass Corinne die Millionen erhalten soll. Was für ein glückliches Ende dieses Lotto-Dramas!

Die Freude ist groß

Die Engländerin freut sich: „Ich bin so glücklich, dass der Richter bestätigt hat, dass ich fair und ehrlich gewonnen habe.“

Und geschafft hat sie das Ganze gemeinsam mit einer Kanzlei, die schon einmal einem Lotto-Gewinner zu seinem Glück verhelfen konnte. Andy Green war auch Opfer einer solchen Computerpanne eines Wettanbieters, bekam aber am Ende ebenfalls seinen Millionengewinn zugesprochen.

