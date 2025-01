Lotto: Familie gewinnt Millionen – Sohn packt traurige Wahrheit aus

Es ist der Traum einer jeden Familie, ein großer Gewinn im Lotto und über Nacht zum Millionär werden. Der Sohn einer Familie, der genau das passiert ist, packt jetzt aus und berichtet, wie der große Traum sich für ihn und seine Familie schnell zu einem Albtraum entwickelt hat.

Auf TikTok teilt der 22-jährige Jayden Clark aus Australien seine Geschichte. Als er gerade mal 12 Jahre alt war, verkündeten seine Eltern, dass sie eine große „Überraschung“ mit ihm und seinen Geschwistern teilen wollten. Er und seine Geschwister dachten eigentlich, dass die Mutter eine Schwangerschaft ankündigen würde. Dann präsentierten seine Eltern ihnen jedoch plötzlich einen „gigantischen Scheck“, denn sie hatten den Jackpot beim Lotto geknackt.

Lotto: „Ich fühlte mich wie ein Außenseiter“

Ab diesem Zeitpunkt änderte sich das ganze Leben der Familie, die vor dem Lotto-Gewinn eigentlich immer finanzielle Probleme hatte. Clark erinnert sich: „Ich habe eigentlich nur verstanden, dass meine Eltern sehr aufgeragt waren. In diesem Alter konnte ich Geld als Konzept noch nicht verstehen oder wie sehr dieser Gewinn unser Leben verändern wird.“

+++ Lieferando: Kunden stellen sich DIESE eine Frage – es geht um den Preis +++

Er fügt hinzu: „Ich erinnere mich, dass meine Geschwister und ich zwei Wochen nicht zur Schule gegangen sind. Wir mussten planen, wie wir jetzt unser Leben verbringen werden. Keiner in meiner Familie kannte jemanden, der viel Geld hatte, also mussten wir alles selbst herausfinden“. Der Lotto-Gewinn hatte jedoch große Auswirkungen auf ihn und seine Geschwister, die ihn auch heutzutage noch belasten.

Inhalt von TikTok anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von TikTok, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf seinem TikTok-Account teilt Clark: „Man bekommt eine komische Einstellung zu dem Thema Arbeit und Geld“. Seine Familie und er veränderten sich nach dem großen Lotto-Gewinn und hatten Probleme, sich normal zu verhalten. Der TikToker erinnert sich: „In meiner Heimat fühlte ich mich wie ein Außenseiter; ich fühlte mich schuldig, so viel Geld zu haben.“

+++ Sparkasse: Fiese Abzocker-Falle bei Überweisungen – plötzlich sind hunderte Euro einfach weg +++

TikToker fühlte sich zum ersten Mal in LA normal

Für Clark gingen nicht alle seine Träume in Erfüllung, als seine Eltern im Lotto gewannen, stattdessen fühlte er sich permanent fehl am Platz. Daher beschloss er, dass er etwas in seinem Leben verändern müsste und beschloss nach Los Angeles zu ziehen, um sich endlich „normal zu fühlen“.

Clark erklärt: „Ich habe in LA das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich dazugehöre und normal bin. Hier leben so viele verrückte Menschen mit verrückten Leben“. Auch wenn seine Eltern im Lotto gewonnen haben, sind sie mittlerweile keine Multimillionäre mehr. Trotzdem konnten sie den Gewinn nutzen, um jetzt ein „bequemes“ Leben zu führen.