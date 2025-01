Lotto-Spieler gewinnt Million – dann entdeckt seine Freundin brisante Nachricht auf seinem Handy

Mit nur ein paar Zahlen auf dem Lotto-Tippschein eine hohe Summe auf dem Kontoauszug zu erreichen, bleibt für viele Spieler ein lebenslanger Traum. Aber manche schaffen es tatsächlich.

Davon kann nicht nur Lotto-König Chico aus Dortmund ein Lied singen. Auch ein anderer Gewinner schwelgte vorerst im Glück. Doch nachdem seine Freundin eine brisante Nachricht auf seinem Handy entdeckte, endete es übel für den Mann.

Lotto-Spieler gewinnt Million – seine Freundin rastet nach dieser Nachricht aus

Matt Myles hat geschafft, wovon viele ihr Leben lang nur träumen dürfen: Er gewann satte 1 Millionen Pfund (knapp 1,2 Millionen Euro) im Lotto. Da die Beziehung zu seiner Freundin Carla Chamberlain nur wenige Wochen vor seinem Gewinn zerbrach, genoss er nun seinen Leben als reicher Single in vollen Zügen: Feuchtfröhliche Urlaube mit seinen Jungs, private Jachten und anscheinend auch jede Menge Frauen. Als der damals 28-Jährige von seinem Luxus-Trip zurückkam, soll er damit geprahlt haben, mit 87 Frauen geschlafen zu haben, berichtet die „Sun“.

Passend zum Thema: ++ Lotto-Gewinnerin sahnt 2 Millionen ab – ihre Familie reagiert dreist ++

Doch trotzdem ist er kurz nach seiner Reise wieder mit Ex-Freundin Carla zusammengekommen. Ob sie schon vorher von seinem ausschweifenden Lebensstil gewusst hat, können wir nicht beurteilen. Doch eine Nachricht aus Myles‘ Handy brachte sie letztendlich zum Ausrasten. Und was dann geschah, hat sich der Lotto-Gewinner wohl nicht im Traum ausgemalt.

Carla schreit und schlägt auf ihn ein

Carla Chamberlain entdeckte auf dem Handy ihres Freundes eine Snapchat-Nachricht einer anderen Frau. Laut seinen Aussagen schrie sie Myles an: „Warum zum Teufel bekommst du Bilder von ihr? Ich wette, sie schickt dir mehr als das.“ Und dann ging es wohl richtig los: Carla soll ihn mit ihren scharfen Fingernägeln Gesicht und Hals zerkratzt, ihn geschlagen und ihn auch im Schritt verletzt haben. Zudem soll sie es sogar geschafft haben, ihn zu Boden zu zerren.

Auch das Gericht sah die Schuld bei ihr und befand Carla in zwei Fällen der Körperverletzung für schuldig. Sie erhielt eine Geldstrafe von 625 Pfund (rund 740 Euro) sowie eine 12-monatige einstweilige Verfügung. Lotto-Gewinner Myles hingegen hatte schwer zu kämpfen mit der häuslichen Gewalt, die ihm widerfahren ist und beschreibt es so: „Der Lottogewinn war das Erstaunlichste, was mir je passiert ist, aber ironischerweise führte er auch zum Schlimmsten – häusliche Gewalt durch die Frau, die ich liebte.“ Er sagt, dass der Angriff sein Selbstvertrauen ordentlich erschüttert hätte. Doch Ende gut, alles gut. Inzwischen ist Myles mit einer Stacy verheiratet und hat einen Sohn.