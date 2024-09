Lotto-Spieler erhalten gute Nachrichten – doch das böse Erwachen folgt schnell

Immer wieder tauchen Fälle auf, bei denen Personen sich freuen, weil sie einen Anruf erhalten, der ihnen mitteilt, dass sie beim Lotto gewonnen haben. Manche werden bei diesem Anruf jedoch stutzig, denn sie haben überhaupt nicht gespielt. Trotzdem fallen immer wieder Leute auf diesen Betrug rein.

Das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ) Deutschland warnt vor diesem Betrugsversuch. Verbraucher werden angerufen oder erhalten ein sehr offiziell aussehendes Schreiben per Post oder E-Mail, das ihnen einen hohen Lotto-Gewinn verspricht. Damit diese die hohen Gewinnsummen erhalten, müssen die Verbraucher nur eine Bearbeitungsgebühr oder angeblich anfallende Steuern zahlen. Danach soll ihnen angeblich das Geld ausgezahlt werden.

Lotto-Gewinn ohne überhaupt zu spielen?

Dabei wird von den angeblichen Gewinnern teilweise komplett ausgeblendet, dass sie teilweise überhaupt kein Lotto-Los gekauft haben. Die Verbraucher werden verführt von den extrem hohen Geldsummen, die ihnen versprochen werden. Wenn man diese Summen ausgezahlt haben möchte, verlangen die Betrüger lediglich, dass Fantasie-Gebühren beglichen oder erfundene Zertifikate erworben werden.

Das Ziel des Betrugs ist es, den angeblichen Lotto-Gewinnern möglichst viel Geld zu entlocken. Aber nicht nur Geld ist das Ziel der Betrüger. Das EVZ warnt ebenfalls vor Fällen, in denen die Betrüger den Betroffenen ihre Bankdaten entlocken. Statt eine einmalige Gebühr zu zahlen, schließen die Betrugsopfer in diesem Fall einen Lotterievertrag ab. Der vermeintliche Lotto-Gewinn entpuppt sich also als gemeine Abofalle.

Die Betrüger geben sich oft als Mitarbeiter von realen und bekannten Lotterien aus dem Ausland aus, um glaubwürdiger zu wirken. Zum Beispiel liegen der EVZ Fälle vor, indem die Betrüger sich als Mitarbeiter der „European Lotteries“ aus der Schweiz, „El Gordo de la Primitiva“, „Loterías y Apuestas del Estado (LAE)“ aus Spanien oder „The National Lottery“ ausgegeben haben. Die tatsächlichen Lotterien warnen mittlerweile auf ihren Webseiten vor dem Betrug und distanzieren sich von den Vorfällen.

Betroffene sollten sofort handeln

Sobald den angeblichen Lotto-Gewinnern der Betrug aufgefallen ist, sollten sie sofort reagieren, um vermeidliche Schäden zu reduzieren. Wenn mit einem Lastschriftmandat das Geld vom Konto abgebucht wurde, kann man dieses acht Wochen lang widerrufen. Ohne einen Nachweis ist dies sogar 13 Monate lang möglich. Wenn die Betrüger das Geld per Überweisung erhalten haben, ist es fast unmöglich, sein Geld wieder zurückzuholen. In allen Fällen sollten Betroffene jedoch umgehend die Staatsanwaltschaft oder die Polizei informieren.

Wenn man entsprechende Briefe oder E-Mails erhält, ist es am besten, diese einfach zu ignorieren. Wenn man mit den Betrügern bereits im Kontakt steht, sollte man darauf achten, auf keinen Fall seine persönlichen Daten preiszugeben oder sogar Geld zu bezahlen. Auch wenn die Lotto-Gewinne verführerisch wirken, sollte man immer daran denken, dass seriöse Lotterien niemals zusätzliche Gebühren verlangen würden.