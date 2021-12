Wer träumt nicht von den Lotto-Millionen? So viel Geld haben die größten Lotto-Glückspilze in Deutschland gewonnen.

Lotto: Mann nimmt aus Versehen zweimal an Glücksspiel teil – was dann passiert, ist unglaublich

Jeder hat schon mal etwas vergessen. Wo er oder sie die Brille hingelegt hat. Oder ob er die Tür nun abgeschlossen hat oder nicht.

Doch dieser Mann vergaß, dass er bereit seinen Lotto-Schein ausgefüllt hatte. Also füllte er einen zweiten Lotto-Schein online noch einmal aus – und das brachte ihm großes Glück!

Lotto: Mann nimmt aus Versehen zweimal an Glücksspiel teil – was dann passiert, ist unglaublich (Symbolbild). Foto: Imago/Eibner

Lotto: Geldzahlung auf Lebenszeit

Der US-Amerikaner Scotty Thomas ist regelmäßiger Lottospieler, berichtet die britische Boulevardzeitung „The Mirror“. Doch an einem Abend konnte er sich just nicht erinnern, ob er an der Lotterie „Lucky for Life“ nun teilgenommen hatte oder nicht. Bei der Lotterie werden keine Jackpots ausgezahlt, sondern mit der Gewinnnummer verknüpft ist eine Geldzahlung auf Lebenszeit.

Scotty Thomas füllte also ein weiteres Los online aus – obwohl er tatsächlich schon teilgenommen hatte.

Und dann passierte es: Ausgerechnet seine Nummer wurde gezogen! Er gewann den zweiten Preis gleich zweimal! Das heißt für ihn: 25.000 Euro pro Jahr für den Rest seines Lebens.

Als er seinen Gewinn realisierte, erzählt Thomas, „habe ich mich erst einmal auf den Boden legen müssen. Ich konnte das einfach nicht glauben.“

Lotto: Auszahlung im Gesamten

Er hat entschied sich, dass Geld nicht über die Jahre hinweg ausgezahlt zu bekommen, sondern für einen Direktauszahlung des Geldes, die ebenfalls möglich ist. 780.000 Dollar bekam er, ungefähr 690.000 Euro, direkt ausgezahlt.

Mit dem Geld möchte er zunächst seine Rechnungen bezahlen, er möchte etwas in sein Unternehmen investieren, seiner Familie unter die Arme greifen – und wenn noch etwas übrigbleibt, ein Haus kaufen, berichtet „The Mirror“.

So viel Glück hätte wohl jeder gerne einmal. (evo)