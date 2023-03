Lotto-Gewinner räumt Millionen ab – dann folgt das große Drama

Ein Gewinn im Lotto ist zweifelsohne ein finanzieller Segen – aber nicht unbedingt immer ein sozialer. Dies stellte sich zuletzt erneut in den USA heraus, als ein Glückspilz zunächst mehrere Millionen abräumte, nur um anschließend ein großes Drama zu erleben.

Wie der britische „Mirror“ berichtet, gewann in den USA zuletzt ein 24-Jähriger die stolze Summe von 5,6 Millionen Dollar (5,3 Mio. Euro). Nachdem er seinen Studienkredit sowie die Kredite für Haus und Auto abbezahlte, blieben noch rund 5 Millionen Dollar (4,7 Mio. Euro) übrig. 3 Millionen Dollar investierte er in verschiedene Fonds und Wertpapiere, die anderen 2 Millionen Dollar in ein Apartment-Gebäude.

+++ Lotto: Eindeutige Zahlen! Diese Spieler gewinnen besonders häufig +++

Lotto-Gewinner legt seine Millionen an

„Die Wertpapiere sind extrem risikoarm und werden mir Jahr für Jahr eine nette kleine Rendite bescheren“, sagt er: „Und auch das Apartment-Gebäude ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft, weil es mir einige Mieten einbringt, ohne dass ich großes Risiko eingehe.“

Als er seiner Familie von dem Gewinn im Lotto und seinen Investitionen erzählte, war er felsenfest davon überzeugt, dass seine Verwandten sich für ihn freuen würden. Pustekuchen! Von seiner Familie erhielt er eine völlig andere Reaktion.

+++ Lotto: Frau knackt Millionen-Jackpot – dann folgt das böse Erwachen +++

Lotto: Familie reagiert auf Gewinn

„Meine Familie begann sofort davon zu erzählen, dass wir von dem Geld demnächst alle gemeinsam eine große Reise machen könnten. Manch einer glaubte ganz fest, dass ich seine Schulden abbezahlen würde“, so der Lotto-Gewinner: „Sie waren davon ausgegangen, dass ich ihnen einen Großteil des Gewinns abgebe.“

Mehr Themen:

Dann erklärte er ihnen, dass er das Geld bereits investiert hätte und die Familie an dem Lotto-Gewinn nicht beteiligt wird. „Daraufhin waren sie mächtig angepisst“, erzählt er: „Sie meinten, ich sei in der Familie nicht mehr willkommen und bräuchte nie wieder mit ihnen zu reden.“

Und so gewann der junge Kerl zwar mehrere Millionen Dollar, verlor aber gleichzeitig seine Familie.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.