Lotto: Junge Frau knackt 200-Millionen-Jackpot – dann folgt das bitterböse Erwachen

Es hätte alles so schön sein können! Einmal den großen Lotto-Jackpot zu knacken, zählt für viele Spieler zu einem absoluten Traum. Einige von ihnen malen sich sogar schon aus, was sie wohl mit all dem Geld anstellen würden…

Einer jungen Frau aus Hertfordshire in England ging es genauso: Die Britin war davon überzeugt, das ganz große Los gezogen zu haben – doch dann kam plötzlich das böse Erwachen!

Engländerin tippte alle Lotto-Zahlen richtig

182 Millionen Pfund stand als Gewinnsumme auf dem Bildschirm, als sich Rachel Kennedy in der App einloggte, um ihre Lotto-Zahlen zu überprüfen – sogar der Schriftzug „Winning Match“ tauchte auf. „Also rief ich meinen Freund Liam und meine Mutter ins Zimmer und sie konnten es auch nicht glauben“, erzählte die Wirtschaftsstudentin gegenüber „The Sun“.

Ein Anruf bei der Lotterie ließ die Euphorie dann aber schnell verfliegen. „Ja, Sie haben die richtigen Zahlen, aber Sie hatten nicht das Geld auf Ihrem Konto für die Zahlung des Tickets“, hieß es am anderen Ende der Leitung. Rachels Gewinn? Den hat es also nie gegeben!

Geld hinderte zum großen Lotto-Jackpot

„Ich war absolut untröstlich, als wir hörten, wie der Mann am Telefon sagte, wir hätten das Ticket nicht wirklich gekauft“, verriet Rachels Freund Liam. Das Paar habe sich schon ausgemalt, sich das absolute Traumauto samt Haus zu kaufen. Dieses Vorhaben bleibt dann aber wohl weiterhin erstmal ein Traum.

Während Liam noch einen Screenshot des Beinahe-Gewinns im Netz postete, hielt sich Rachel lieber zurück. „Es war mir zu peinlich, etwas darüber zu posten“, erzählte die 19-Jährige. Dabei hatte das Duo doch so sehr auf einen Sieg gehofft – immerhin verwendeten sie fünf Wochen lang am Stück immer die gleichen Zahlen.

Lotto-Spielerin vertraut nicht mehr auf ihre Zahlen

Dass ihr Sieg dann an der Bezahlung des Lottoscheins scheiterte, damit hatte wohl keiner gerechnet. Bei den Zahlen kann Rachel nun auch weiterhin nicht mehr an Glück glauben: „Wir werden diese Zahlen jetzt absolut nicht weiter verwenden, ich habe sie bereits geändert.“ Doch wer weiß, vielleicht hat die junge Frau ja auch ein zweites Mal Glück, um dann aber wirklich den ganz großen Jackpot zu knacken.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.