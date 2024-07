Lotto-Spieler aus NRW knackt Mega-Jackpot – plötzlich hat Chico neue Konkurrenz

5, 8, 9, 22, 30 und 33 und die Superzahl 6. Diese Lotto-Zahlen haben am Mittwoch (17. Juli) für einen gewaltigen Jubelsturm in Ostwestfalen gesorgt.

Denn für diese Zahlen hat sich am Mittwoch ein Mann aus dem Kreis Herford entschieden – und damit genau richtig gelegen. Die Gewinnsumme dürfte selbst Kürsat Yildirim, alias Lotto-König Chico aus Dortmund aufhorchen lassen.

Lotto-Spieler aus NRW sahnt mächtig ab

Zwölf Tippreihen hatte der Glückspilz aus NRW auf der Internet-Seite von „Westlotto“ abgeben. Eine davon sollte ihn auf einen Schlag zum Multimillionär machen. Er reiht sich damit ein in eine illustre Runde. So ist der Tipper aus dem Kreis Herford bereits der 29. Spieler, der in diesem Jahr einen Millionengewinn absahnte.

Seine Gewinnsumme kann sich sehen lassen: 6.313.470,70 Euro war sein Tipp in der ersten Gewinnklasse wert. Er strich damit zwar rund drei Millionen Euro weniger ein als der mittlerweile berühmte Lotto-Millionär Chico. Doch dürfte der frischgebackene Sechsfach-Millionär erst einmal deutlich flüssiger sein als sein Vorgänger aus Dortmund.

Chico kauft und kauft und kauft

Denn nachdem die erste Million schneller weg gewesen war, als viele bis drei zählen können, hat Kürsat Yildirim immer weiter Geld in die Hand genommen. Nach Sportwagen, Luxus-Schmuck und Daunenjacken investierte Chico allerdings nach und nach auch immer wieder in nachhaltige Wertanlagen.

Dazu zählte unter anderem ein Mehrfamilienhaus-Komplex in der Dortmunder Nordstadt. Nachdem dieser von einem Feuerteufel heimgesucht worden war, schaute sich Chico allerdings auch nach Immobilien außerhalb seiner Wahlheimat an. Mittlerweile ist der 43-Jährige fündig geworden und hat sich ein Millionen-Penthouse am Phoenix-See gegönnt. Hier kämpft er seitdem mit einem neuen Problem >>>

Ob der neue Lotto-Gewinner aus dem Kreis Herford auch das Licht der Öffentlichkeit suchen wird, bleibt abzuwarten. Mit dem neuen Batzen Geld würde er aber automatisch Chico Konkurrenz machen.

