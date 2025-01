Lotto: Spieler verraten irrwitzige Pläne – „Dann würde ich zuschlagen“

Der Traum vieler wird nur für ganz wenige wahr: den Jackpot im Lotto gewinnen. Doch auch mit einem Haufen Geld auf dem Konto wird man nicht automatisch glücklich. Das beweisen hunderte Geschichten wie diese hier.

Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Genau aus diesem Grund spielen jede Woche so viele Menschen Lotto und hoffen auf etwas Glück. Einige Spieler verraten jetzt ihre irrwitzigen Pläne – darauf kommst du nie!

Lotto: Spieler mit irrwitzigen Plänen – es geht um Käse und Bällebad

Wenn man sich einen typischen Lotto-Millionär so vorstellt, kommen einem wohl am ehesten Bilder von Menschen wie Chico in den Kopf. Der ehemalige Kranfahrer aus Dortmund zeigt vor allem auf Social Media, wie er sein Luxusleben nach dem 10-Millionen-Euro-Gewinn genießt (hier mehr dazu).

Auch eine Userin auf „X“ (ehemals Twitter) ist sich sicher: „Was andere kaufen würden, wenn sie im Lotto gewännen: Porsche, Jacht, Diamanten.“ Und direkt danach folgt ihre persönliche Einkaufsliste nach einem potenziellen Gewinn im Lotto: „Streichelzoo, 50-Quadratmeter-Bällebad, lebenslanger Vorrat Käse“. Eine interessante Mischung! Darauf würden wohl nicht viele kommen? Oder doch? Mit ihrem Post löste die Userin auf jeden Fall eine ganze Welle an ungewöhnlichen Wünschen aus. Man darf ja noch träumen dürfen.

Kindliche Wünsche sind hoch im Kurs

Gleich der erste Kommentator würde mit seinem Lotto-Gewinn vor allem Tieren helfen und schreibt: „Ich würde mir einen richtig großen Bauernhof kaufen und dort so viele Tiere retten, wie nur irgendwie möglich.“ Da hat jemand ganz viel Herz! Aber es wird noch interessanter.

Ein weiterer sagt, dass er sich zumindest als Kind einen ganzen Pool voll mit Fanta gewünscht hätte. Das könnte immer noch bei vielen Kindern auf der Wunschliste stehen. Aber auch das zuerst erwähnte Bällebad ist hoch im Kurs, das wünschen sich tatsächlich mehrere. Und irgendwie zieht sich das mit den kindlichen Wünschen durch. Ein anderer User könnte sich neben vernünftigen Dingen, wie einem Haus auch einen lebenslangen Vorrat an Haribo vorstellen. Beim nächsten wäre es eher die Lego Ritterburg, die er sich wünscht. Aber auch für den genannten Käse sowie guten Wein würde der ein oder anderen „Geld lassen“.

Natürlich gibt es auch jede Menge typische Vorschläge, wie Luxus-Auto, sparen oder spenden. Doch dann kommt noch jemand mit einer weiteren interessanten Idee: „Könnte man damit ein gesundes, 100-jähriges Leben kaufen, dann würde ich zuschlagen. Mehr brauch ich nicht.“ Das wünschen sich am Ende dann wohl die meisten!