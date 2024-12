Lotto-Spieler knackt Millionen-Jackpot – danach beginnt die große Suche

Lotto – wer träumt nicht von einem riesigen Gewinn? Die Vorstellung, plötzlich Millionär zu sein, weckt Fantasien von Weltreisen, schicken Autos oder dem eigenen Traumhaus.

Doch was, wenn der Traum wahr wird – aber vier der Gewinner plötzlich verschwunden sind? Nun beginnt die große Suche nach dem Jackpot-Knackern.

Lotto: Vier Jackpot-Gewinner werden gesucht

In der EuroMillions-Sonderziehung der letzten Woche wurden 100 neue Millionäre in ganz Europa gekürt. Allein in Großbritannien räumten 26 glückliche Teilnehmer einen Gewinn von 1 Million Pfund ab. Doch während 22 dieser Millionäre bereits ihren Jackpot eingelöst haben, bleiben vier Gewinner geheim.

Zwei der mysteriösen Glückspilze haben ihre Lose online gekauft, während die anderen beiden ihre Gewinne im Laden erstanden haben.

+++ Lotto: Diese Zahlen werden am häufigsten gezogen – wer gewinnen will, sollte sie tippen +++

Andy Carter, Senior Winners Advisor bei Allwyn, dem Betreiber der National Lottery, ist fassungslos: „Ich kann nicht glauben, dass es da draußen Millionäre gibt, die noch nicht wissen, dass sie gewonnen haben! In nur einer Woche haben bereits 22 glückliche Briten ihren Gewinn eingelöst!“

Wegen „vier verschwundenen Millionäre“: Prüfung der Lotto-Lose

Weiter wird laut „mirror.co.uk“ betont: „Wir fordern alle EuroMillions-Spieler auf, ihre Papierscheine und ihre Konten bei der National Lottery zu überprüfen, um festzustellen, ob sie einer unserer vier vermissten Millionäre sind. Es waren unglaubliche Tage für die britischen EuroMillions-Spieler. Zusätzlich zu den 26 britischen Millionären, die bei der Ziehung am letzten Freitagabend gewonnen wurden, räumte am Dienstag ein sehr glücklicher britischer Losinhaber den gesamten Jackpot von 177 Millionen Pfund ab, der inzwischen eingefordert wurde.“

Jetzt heißt es für alle Online-Gewinner: E-Mails checken, ins Lotto-Konto einloggen und die Hotline anrufen, um ihren Gewinn einzufordern. Auch die Papierlose sollten überprüft werden.

Dies kann entweder im Geschäft oder durch Scannen der Tickets über die National Lottery-App erfolgen. Um ihren Preis einzufordern, müssen die Gewinner dann die National Lottery Line unter 0333 234 5050 anrufen. Und auch hier sind die Daumen gedrückt, dass die vier glücklichen Gewinner bald gefunden werden.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.