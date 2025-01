Lotto: Paar gewinnt Jackpot – wenig später sind beide tot

Sie hatten nur auf einen winzigen Lotto-Gewinn gehofft, aber was dem Ehepaar Jean (82) und Brian (82) Davis dann passierte – damit hatten sie wohl nicht gerechnet. Dabei hatte alles mit einem kleinen Fehler begonnen, denn Jeans Enkel Paul hatte sich bei der Online-Anmeldung vertippt.

Es war kein großer Fehler, es hätte ein glücklicher Anfang werden können. Aber das Leben hat eiskalt zugeschlagen.

Lotto: Ehepaar knackt Jackpot – dann beginnt das Drama

Alles begann damit, dass der Enkel bei der Online-Anmeldung für die Postleitzahlenlotterie in Merseyside zweimal auf den Button „registrieren“ klickte und die 82-Jährige statt 10 Pfund das Doppelte pro Monat zahlen musste. Also 20 Pfund, umgerechnet 24,18 Euro. Danach genoss Jean ihr Leben mit ihrer kleinen Familie und ihren Enkeln, bis etwa zwei Monate später eine E-Mail eintraf.

Und genau das hätte ihr Leben für immer verändert, denn darauf stand, dass die 82-Jährige bei der Weihnachtsverlosung gewonnen hatte! Tatsächlich klopfte es einige Tage später an der Tür des Ehepaars und ein Mitarbeiter der Lotterie stand vor der Tür. Das Team teilte Jean mit, dass sie 60.000 Pfund gewonnen habe.

+++ Lotto-Spieler knackt Jackpot – seine Krankheit lässt ihn alles verlieren +++

Die kleine Familie war überglücklich, und besonders die Tochter erzählte „MailOnline“: „Mama und Papa lebten in einem behindertengerechten Bungalow, weil Papa viele gesundheitliche Probleme hatte. Als Mama das Geld gewann, plante sie weitere Umbauten im Bungalow, wie Holzböden, eine neue Küche und ein neues Badezimmer. Sie freute sich darauf, das Haus auf Vordermann zu bringen.

Doch die Pläne wurden nie verwirklicht, da Brian kurz nach dem Sieg stürzte und laut „Mirror“ seine kognitiven Fähigkeiten nachließen. Außerdem wurde bei ihrem jüngsten Kind, das ebenfalls Brian heißt, im Alter von 52 Jahren Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Und da Brian und seine beiden Kinder gesundheitliche Probleme hatten, mussten die Träume des Paares auf Eis gelegt werden. Dann die traurige Nachricht: Brian Jr. starb im August 2020.

„Ging alles bergab“: Lotto-Gewinn wird Anfang einer Tragödie

Aber damit nicht genug: Im November musste sich das Ehepaar trennen, und Brian wurde in das Pflegeheim Madison Court in St. Helens verlegt. Die Tragödie nahm kein Ende, denn Jean konnte ihren Mann, mit dem sie seit 65 Jahren verheiratet war, aufgrund ihrer Covid-Erkrankung nicht besuchen.

Gillians Befürchtung, dass ihr Vater während seines Aufenthalts im Pflegeheim vernachlässigt und misshandelt wurde, wurde von „MailOnline“ berichtet.

Aufgrund des Stresses begann die 82-Jährige immer weniger zu essen und starb schließlich am 5. Juni 2022. Nur wenige Monate später, am 1. November 2022, verstarb Brian.

Sie glaubt, das Leben ihrer Eltern hätte sich nach ihrem Gewinn bei der Postcode Lottery zum Besseren wenden sollen. Gillian fuhr fort: „Aber das tat es nicht. Von diesem Tag an ging alles bergab. Was eine freudige Zeit in ihrem Leben hätte sein sollen, war es definitiv nicht.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die Familie ihren Frieden findet und in Ruhe trauern kann.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.