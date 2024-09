Lotto: Jackpot lockt mit Hammer-Summe – Chico aus Dortmund fällt die Kinnlade runter

Millionen Menschen spielen in Deutschland Lotto und hoffen auf das große Glück und den Jackpot. Ein paar Millionen auf dem Konto, darüber würde sich wohl fast jeder freuen. Nicht ohne Grund spielen rund sieben Millionen Deutsche laut einer Umfrage des „IfD Allensbach“ regelmäßig Lotto oder Toto. Und noch viel mehr spielen gelegentlich: Fast 21 Millionen Menschen in Deutschland versuchen hin und wieder ihr Glück.

Viele von ihnen werden sicherlich auch am Samstag (21. September) ihre Glückszahlen auf dem Schein ankreuzen. Im Jackpot steckt eine stattliche Summe, die auch Lotto-Millionär Chico aus Dortmund mit den Ohren schlackern lässt.

Am vergangenen Mittwoch hatte niemand die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl richtig getippt. Deshalb haben die Spielerinnen und Spieler am Samstag die Chance, den Jackpot zu knacken. In der ersten Gewinnklasse lockt eine stattliche Summe: 19 Millionen Euro können gewonnen werden.

Die Gewinnchance in Klasse 1, also sechs Richtige plus Superzahl, liegt laut „Lotto.de“ bei rund 1:140 Millionen. Die Chancen für einen Volltreffer in der zweiten Gewinnklasse stehen ungefähr bei 1:15 Millionen. Neben dem richtigen Riecher gehört also auch eine gehörige Portion Glück dazu.

Chico aus Dortmund hat nicht genug

Im Ruhrpott ist der Dortmunder Chico zu einer echten Legende herangewachsen, Schließlich erlebte er den Traum vieler: vom Kranführer zum Lotto-Millionär. Dieser Traum ist für Kürsat Yildirim oder besser bekannt als „Chico“ wahr geworden. Insgesamt gewann er 9,9 Millionen Euro und lebt seitdem, wie ein Millionär so lebt – inklusive schneller Sportwagen, teurer Uhren und kostspieliger Klamotten. Und obwohl Chico schon Lottomillionär ist, spielt er weiter Lotto. Auch er wird sein Glück bei der Ziehung am Samstag möglicherweise versuchen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.