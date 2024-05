Lotto: Frau ergattert Millionen-Gewinn – und bekommt es beinahe nicht mit!

Es ist der Traum eines jeden Lottospielers: Einmal den großen Jackpot knacken und Millionen mit nach Hause nehmen. Viele Menschen spielen dafür jede Woche Lotto, manche sogar mehrmals pro Woche. Nach der Ziehung öffnen viele Spieler sofort die entsprechende App, um zu sehen, ob sie zu den Glücklichen gehören. Wer noch ganz klassisch Lottoscheine kauft, kontrolliert regelmäßig im entsprechenden Geschäft, ob seine Zahlen einen Gewinn abgeworfen haben.

Auch diese Frau aus dem Nordosten Englands versuchte ihr Glück bei einer Ziehung. Und tatsächlich: Sie hatte genau die richtigen Zahlen! Doch der Gewinn wäre ihr beinahe entgangen.

Lotto: Frau knackt Jackpot – doch merkt es nicht

An einem Samstagnachmittag kaufte sie einige Lottoscheine mit Zufallszahlen. Nach der Ziehung schaute sie sich die Lose jedoch nicht sofort an, sondern erst am nächsten Tag. „Ich überprüfte eine der Zeilen und stellte fest, dass ich einige der Zahlen hatte“, erzählte sie gegenüber der britischen „The Sun“. Sie dachte ursprünglich, sie hätte fünf Zahlen richtig getippt, was einem Gewinn von 1.700 Pfund (1.998 Euro) entspricht. Eine nette Summe! Sie sei begeistert gewesen, dass sie dieses Geld gewonnen hatte.

Auch interessant: Lotto-Wahnsinn in NRW: Dutzende Spieler knacken Millionen-Jackpot

Doch sie hatte sich verguckt. In Wahrheit waren da einige Nullen mehr hinter der Gewinnsumme. „Aber als ich mich in mein Online-Konto einloggte, kam ganz oben, dass ich 1 Million Pfund gewonnen hatte. Ich saß da und zitterte zitternd im Bett, während mein Sohn noch schlief“, erzählte sie von dem Moment, als ihr klar wurde, dass sie nun Millionärin war.

Trotz dieses großen Gewinnes zählt die glückliche Gewinnerin nach wie vor noch jeden Cent. Zum Feiern ging sie mit ihrem Sohn einkaufen und kaufte ihm en paar Spielsachen, doch selbst da achtete sie sehr auf ihren Preis. „Ich musste immer vorsichtig mit Geld umgehen, daher fühlt es sich nicht richtig an, viel für Dinge auszugeben, die ich vorher nicht gekauft hätte. Ich bin kein materialistischer Mensch, selbst jetzt finde ich ein Paar Turnschuhe über 100 Pfund viel zu teuer!“, erzählte sie der britischen Zeitung.

Sie hatte die ganze Zeit darüber nachgedacht, was sie tun würde, wenn sie gewinnen würde, aber als es dann so weit war, war sie überwältigt. „Es gibt keine Worte, um auszudrücken, wie man sich fühlt“, berichtete sie. Dabei hatte sie ursprünglich gedacht, dass sie nur 2.000 Pfund gewonnen hätte!