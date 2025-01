Lotto: Ex-Knacki wird Millionär – trotzdem stirbt er am Ende mittellos

Glück und Unglück können manchmal so nah beieinander liegen. Nicht nur im Lotto, sondern auch im normalen Leben. So wie in dem Fall eines Ex-Knackis, der sich reich spielte. Er gewann viele Millionen, doch starb am Ende arm wie eine Kirchenmaus – und das auch noch ganz allein.

Doch was ist da nur passiert, dass so viel Geld einfach weg war? Diese Geschichte rund um einen fetten Lotto-Gewinn ist wirklich außergewöhnlich!

Lotto: Ex-Knacki wird Millionär – und verliert am Ende alles

David Lee Edwards aus Kentucky (USA) verbrachte als verurteilter Verbrecher nach Angaben der „New Times Broward-Palm Beach“ ein Drittel seines Lebens im Gefängnis. Doch auf freiem Fuß wart der plötzlich vom Glück geküsst. In einem Supermarkt kaufte er für lächerliche 7 Dollar Lotterielose mit denen er sagenhafte 27 Millionen Dollar (rund 26 Millionen Euro) gewann.

Doch anstatt das Geld klug anzulegen, geriet er in einen regelrechten Kaufrausch. Seiner Frau Shawna und sich kaufte er unter anderem eine 6.000 Quadratmeter große Villa in Palm Beach, Dutzende teure Autos, Rennpferde und vieles mehr. Auch seiner Leidenschaft für mittelalterliche Rüstungen und Schwerter konnte er mit dem Geld aus dem Lotto-Gewinn frönen. Doch am Ende kam es, wie es kommen musste.

Gewinner stirbt mittellos im Hospiz

Das Geld war innerhalb von fünf Jahren nach dem großen Gewinn im Lotto weg – David Lee Edwards – der zudem ein Drogenproblem hatte – war pleite. Zu guter Letzt verließ ihn auch noch seine Frau.

Ein paar Jahre später kam es dann noch schlimmer. Mit nur 58 Jahren starb der ehemalige Lotto-Millionär allein und mittellos in einem Hospiz. Was für eine traurige Geschichte!

