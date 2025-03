Lotto-Spieler gewinnt Mega-Summe – zwei Jahre später macht plötzlich eine Nachricht die Runde

Einmal im Leben so richtig absahnen – davon träumen wohl die meisten von uns. Einem Lotto-Spieler aus Hessen ist dieses Kunststück gelungen. Zwei Jahre später macht plötzlich die Nachricht die Runde.

Stell dir vor du gewinnst im Lotto und weißt nichts davon – so läuft es wohl bei diesem vermeintlichen Glückspilz. Ein Lotto-Gewinner mit sechs Richtigen aus Hessen hat seit zwei Jahren seinen Gewinn nicht abgeholt. Bis 2026 hat der Gewinner laut „web.de“ noch Zeit.

Warum der Lotto-Gewinner sich bislang nicht meldete, ist unklar

Schon seit zwei Jahren sucht Lotto Hessen einen Lottogewinner. Satte 304.888,80 Euro sahnte er am 10. März 2023 ab. Eingesetzt hatte der Tipper 31,75 Euro beim Eurojackpot. Und weil anonym getippt wurde, muss der Gewinner seinen Gewinn aktiv anfordern. Der Betrag ist der bislang höchste nicht beanspruchte Lotto-Gewinn in Hessen.

+++Lotto: 20-Jähriger gewinnt Millionen – die Worte seines Vaters ändern alles+++

Normalerweise melden sich Gewinner meist in den ersten beiden Wochen nach der Ziehung. Warum sich der Gewinner bislang nicht gemeldet hat, ist nicht bekannt. Wenn du in Viernheim und Umgebung in dem Zeitraum Lotto gespielt hast, solltest du nochmal in deinen Taschen oder Schubladen schauen, ob da nicht doch irgendwo ein Lotto-Schein herumfliegt.

Auch interessant für dich: Lotto: Mann gewinnt aus Versehen fette Summe – unfassbar, was er mit dem Geld machen will

Eurojackpot wurde 2012 eingeführt und wird zweimal wöchentlich gezogen

Nach dem Ablauf der dreijährigen Frist wird das Geld in einer Sonderauslosung erneut ausgespielt. Der Eurojackpot wird in Deutschland sowie in 18 weiteren Nationen Europas getippt. Er wurde 2012 eingeführt und wird zweimal wöchentlich gezogen.

Mehr Themen und Nachrichten von unserem Portal haben wir hier für dich zusammengefasst:

Auch diese Lotto-Spielerin knackte den Jackpot. An einer Hotel-Rezeption unterhielt sie sich mit einer Angestellten. Es war eine schicksalhafte Begegnung. Mehr dazu erfährst du in diesem Artikel>>>

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.