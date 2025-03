Lotto: Mann gewinnt aus Versehen fette Summe – unfassbar, was er mit dem Geld machen will

Nach dem Unglück folgt nun das Glück? Wer hat nicht schon mal davon geträumt, im Lotto zu gewinnen. Egal ob mit einem einfachen Rubbellos oder der klassischen Zahlenlotterie – von einem großen Geldgewinn kann man sich so einige Träume erfüllen. Nicht immer passiert das aber ohne Umwege.

So ist es nämlich nun einem Mann aus Frankreich widerfahren. Nachdem sein Portemonnaie gestohlen wurde, kauften sich die Diebe damit ein Lotto-Rubbellos in einem Kiosk. Wie es der Zufall auch wollte, gewannen sie direkt 500.000 Euro damit. Doch was dann passierte, hätte so wohl niemand erwartet.

Lotto-Gewinn von Diebstahl überschattet

Anfang Februar klauten Diebe einem Franzosen seine Brieftasche. An einem nächstliegenden Kiosk kauften sie sich dann mit der Kreditkarte des Mannes für etwa 52 Euro Zigaretten und Rubbellose. Prompt gewannen sie 500.000 Euro. Doch dem Kioskbesitzer kam die ganze Sache ziemlich komisch vor. Zurecht: Denn wenig später tauchte der Besitzer der Kreditkarte auf. Ohne das Rubbellos kann ihm aber nicht das Geld ausgezahlt werden.

„Ohne mich hätten sie nicht gewonnen, aber ohne sie hätte ich dieses Los nicht gekauft. Ich möchte ihnen anbieten, den Gewinn zu teilen“, erzählte der Mann gegenüber dem französischen Radiosender „RTL“. Frankreichs nationaler Lotteriebetreiber hat den Gewinnschein vorerst jedoch gesperrt. Bisher habe sich auch noch niemand gemeldet.

Er will Lotto-Gewinn teilen – aber warum?

Der 40-Jährige wolle nun alles daransetzen, sich mit den Dieben zu einigen – eine strafrechtliche Verfolgung schließt er unter diesen Umständen aus. „Solange sie sich nicht mit meinem Anwalt in Verbindung setzen, ist die Karte unbrauchbar. Warum sich also nicht gütlich einigen und fifty-fifty machen?“, erklärte der Bestohlene weiter.

Auch sein Anwalt betonte: „Mein Mandant war sehr froh, dass seine Kreditkarte unter diesen Umständen gestohlen wurde, und will deshalb keine Strafverfolgung einleiten. Dies ist auch eine wunderbare Gelegenheit für diese beiden Männer, sich ein neues Leben aufzubauen.“ Ob noch eine glückliche Wendung folgt, bleibt abzuwarten.