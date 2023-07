Lotto-Spieler gewinnt größten Jackpot aller Zeiten – und gibt sein Geld direkt DAFÜR aus

Der wohl größte Lotto-Jackpot ist geknackt! Im November vergangenen Jahres gewann Edwin Castro den Powerball-Jackpot in Höhe von 2,04 Milliarden US-Dollar. Umgerechnet entspricht das 1,8 Milliarden Euro.

Der Name des Gewinners wurde im Februar bekannt. Der Mann aus Kalifornien fühlte sich nach dem Gewinn „schockiert und ekstatisch“. Jetzt zeigt der Lotto-Gewinner wofür er sein neu gewonnenes Geld ausgibt.

Lotto: Das kaufte sich der Gewinner zuerst

Über Nacht zum Milliardär? Stimmt so nicht ganz, auch im Fall Castro nicht. Denn Lotto-Gewinner müssen sich in den USA entscheiden, ob sie die Gewinnsumme entweder direkt auf einmal, dann aber mit Abzug von Steuern, oder gestückelt in Raten, dann aber den vollen Betrag, ausgezahlt bekommen wollen.

Bei Castro hätte die Raten-Auszahlung allerdings mehr als 30 Jahre gedauert. Der Jackpot-Knacker entschied sich also für die zweite Variante und kann sich so über 997,6 Millionen Dollar freuen, 889 Millionen Euro. Nach dem großen Gewinn kaufte sich Castro einen alten Porsche 911 er im Wert von rund 225.000 Euro, wie „the sun“ berichtete.

Lotto: Neuer Lebensstil erfordert neuen Alltag

Bilder zeigen, wie der Gewinner in seinem weißen Sportwagen Cabrio durch die Straßen in Altadena, eine Stadt in Kalifornien, fährt. Die Porsche 911er Modelle kamen 1964 auf den Markt und erzielen auch heute aufgrund ihrer begrenzten Stückzahl hohe Preise.

Neben dem Luxusauto besitzt Castro auch zwei Immobilien in Kalifornien. Eine knapp 23 Millionen Euro teure Villa in den Hollywood Hills verfügt neben fünf Schlafzimmern und sieben Bädern, auch über ein Spielzimmer, einen Weinkeller, ein Fitnessstudio, einen Infinity-Pool und ein Spa.

Ein weiteres Haus, im Wert von rund 3,5 Millionen Euro, liegt mit Blick auf die San Gabriel Mountains nur wenige Meter von der Tankstelle entfernt, an der er seinen Lotto-Schein in Altadena kaufte. Übrigens: Nach Angaben der Multi-State Lottery Association liegt die Wahrscheinlichkeit für den Gewinn beim Powerball bei 1 zu 292,2 Millionen.

Zuvor wohnte der ehemalige Architektur-Student in einem Ein-Zimmer-Haus. Zu seinem neuem Lebensstil gehört jetzt auch ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr – der Jackpot-Gewinner hat laut „the sun“ drei Bodyguards eingestellt. Der Name des Milliarden-Jackpot-Gewinners wurde, wie per Gesetz vorgeschrieben, im Februar veröffentlicht.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.