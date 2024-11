Lotto-Spieler knacken Jackpot – doch ein Fehler kostet sie Millionen

In Deutschland gibt es zwei neue Multimillionäre, denn diese beiden Lotto-Spieler konnten bei der Ziehung des Eurojackpots richtig abräumen. Für den ersehnten Jackpot hat es jedoch wegen eines Fehlers nicht gereicht.

Zwei Lotto-Spieler hatten Grund zur Freude, denn bei der Ziehung des Eurojackpots erhielten die beiden jeweils 4,05 Millionen Euro. Die beiden Männer stammen jeweils aus dem Landkreis Esslingen in Baden-Württemberg und aus dem hessischen Odenwaldkreis, wie „T-Online“ berichtet.

Lotto: Gewinnchance von 1 zu 7 Millionen

Die beiden Lotto-Spieler aus Deutschland haben es geschafft, alle fünf Gewinnzahlen richtig zu tippen, jedoch reichte es nicht für den Jackpot. Beide Männer haben nämlich jeweils nur eine der beiden Eurozahlen korrekt angegeben. Für den Jackpot müssen aber alle Zahlen richtig getippt werden.

Wenn die beiden Männer auch noch diese letzte Zahl richtig getippt hätten, wären sie die stolzen Gewinner des Jackpots geworden und hätten damit 120 Millionen Euro gewonnen. Für den Jackpot hat es leider nicht gereicht, aber trotzdem können sich die beiden Männer über ihren unglaublichen Lotto-Gewinn von 4,05 Millionen Euro freuen.

Wie selten dieser ist, kann man an den Gewinnchancen beim Lotto sehen. Wie „T-Online“ berichtet, liegt dieser in der zweithöchsten Gewinnklasse, also bei einer Wahrscheinlichkeit von rund 1 zu 7 Millionen. Die Gewinnchance, den Jackpot zu knacken, liegt übrigens nur bei 1 zu 140 Millionen.

Er investierte 28 Euro und gewann 4,05 Millionen Euro

Die beiden Lotto-Gewinner können ihr Glück wahrscheinlich selbst noch kaum fassen. Der Spieler aus Hessen hat online getippt und füllte seinen Spielschein erst eine Stunde vor Annahmeschluss aus. Insgesamt hat der Mann 14 Tipps ausgefüllt und damit einen Einsatz von 28 Euro investiert.

Dieser Einsatz hat sich auf alle Fälle gelohnt und die beiden Lotto-Gewinner erwarten jetzt freudig die Auszahlung der 4,05 Millionen Euro. Auch bei dieser Ziehung hat es niemand geschafft, den Jackpot zu knacken, also bleibt dieser mit 120 Millionen Euro weiterhin prall gefüllt.