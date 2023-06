Lotto-Glückspilz gewinnt 116 Mio. Euro – unfassbar, was er mit seinem Geld macht

Einmal im Leben den ganz großen Lotto-Jackpot absahnen: Ein Traum, den sich Dave D. erfüllen konnte. Er gewann satte 101 Millionen Pfund (rund 116 Millionen Euro)! Doch du glaubst nicht, wofür er sein Geld ausgibt.

Eine fette Villa, eine neue Sportkarre oder eine eigene Yacht – es gibt viele Luxus-Güter, in die man als Multi-Millionär investieren kann. Vielleicht hat Dave D. sich nach seinem Gewinn all das auch gegönnt. Doch der Lotto-Gewinner hat noch eine ganz spezielle Sache, für die er sein Geld ausgibt.

Angelfreund importiert Karpfen

Dave D. gibt rund 10.000 Pfund (circa 11.500 Euro) im Jahr für Karpfen aus! Er hat auf seinem Anwesen eine eigene Fischfarm, wie „The Sun“ berichtet. Der Angelfreund gewann 2011 den Mega-Millionen-Jackpot – und wollte deswegen auf keinen Fall sein geliebtes Hobby aufgeben.

Also importiert der 59-Jährige jedes Jahr Karpfen im Wert von 10.000 Pfund für den See auf seinem Anwesen, auf dem auch seine Frau Angela (55) lebt. Jetzt, zwölf Jahre nach seinem Sieg, sagen Freunde, dass Dave D. den ganzen Tag am See angelt. Er ermutigt sogar seine Mitarbeiter dazu, mitzuangeln. „Dave fischt den ganzen Tag und ist so großzügig, dass er seine Mitarbeiter oft dazu überredet, sich ihm anzuschließen“, sagt ein Freund.

Vor dem Lotto-Gewinn in einer Fabrik gearbeitet

Dave D. ist so begeistert von der Lebenswelt der Fische dass, er eine Genehmigung beantragt hat, um rund um sein Grundstück neue Wege zu errichten, damit er auch weitere Teiche erreichen kann. Ein Nachbar sagt über ihn: „Er ist definitiv eine exzentrische Figur. Ich habe gehört, dass er den ganzen Tag mit Angeln verbringt.“

Bevor Dave D. 2011 im Lotto gewann, arbeitete er in einer Fabrik, wie „The Sun“ berichtet. Jetzt ist er Multi-Millionär – mit einer eigenen Fischfarm.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.