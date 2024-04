Lotto-Spieler gewinnen Mega-Jackpot – was sie mit dem Geld anstellen, ist aller Ehren wert

Aus Liebe zu seiner Heimatstadt und seinen Eltern machte ein Ehepaar aus den USA etwas Großes, als es den Lotto-Jackpot knacken konnte.

+++ Auch spannend: Horoskop: Lotto-Glück im April! Diese drei Sternzeichen dürfen hoffen +++

Die beiden Lotto-Gewinner präsentierten sich als wahrlich noble Spender – ihr Geschenk macht vielen Menschen seit Jahren Freude.

Lotto: Plötzlich 19 Millionen US-Dollar mehr auf dem Konto

John und Linda Kutey waren plötzlich 28,7 Millionen US-Dollar reicher. Nach Steuern blieben immerhin noch 19 Millionen US-Dollar davon übrig! Nach dem aktuellen Umrechnungskurs sprechen wir hier von 17,8 Millionen Euro.

Dann kamen die beiden auf eine wunderbare Idee: Sie wollten ihrer kleinen Heimatgemeinde Green Island im US-Bundesstaat New York etwas schenken. Mit diesem Anliegen wandten sie sich an den Bürgermeister und die Lokapolitik – und bekamen einen konkreten Wunsch genannt.

+++ Lesenswert: Frau stoppt Zahlung für Lotto-Scheine – nur einen Tag später erhält sie einen unfassbaren Anruf +++

So entstand durch eine Spende von 200.000 US-Dollar ein neuer Wasserpark für die Kinder des Ortes. Ein beliebter Ort vor allem im Sommer, der für Abkühlung sorgt. Der neue Sprühpark ersetzte ein altes Becken zum Planschen, wie Medien berichten. Er ist somit eine echte Aufwertung und ein Wasserspaß für Groß und Klein!

Besondere Ehrung für die Eltern des Ehepaares

Die Kuteys gaben mit dem Lotto-Vermögen den Löwenanteil zur Errichtung des Wasserparks dazu. Er wurde letztlich 2013 eröffnet und sorgt somit seit über zehn Jahren für Vergnügung an heißen Sommertagen im Ort. Doch das Ehepaar hatte noch eine weitere berührende Idee.

Im Andenken an seine Eltern wurde der Wasserpark zu Ehren der beiden Eltern des Ehepaares gebaut: Edmund und Gertrude Ostrowski sowie Joseph und Mercedes Kutey.

Mehr zum Thema Lotto:

Laut Medienberichten soll das Lotto-Gewinnerpaar danach nach Florida gezogen sein. John Kutney habe seinen Job gekündigt. Vorher soll er bei New York State Homes and Community Renewal, einer staatlichen Agentur für bezahlbaren Wohnrauum, gearbeitet haben. Es scheint also so, als habe er schon vor dem Lotto-Glück eine soziale Ader gehabt.