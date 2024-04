Lotto-Spieler gewinnt 300.000 Euro – obwohl er keine Zahl richtig hat

Viele Menschen spielen über Jahre und Jahrzehnte hinweg Lotto, investieren eine Menge Geld in Scheine zum Ankreuzen und freuen sich dann wie verrückt, wenn sie ab und zu mal einige Ziffern richtig haben. So kommen zumindest ein paar Euro wieder rein.

Jetzt allerdings hat ein Lotto-Spieler satte 300.000 Euro abgesahnt. Das Verrückte dabei: Er hatte keine Zahl auf seinem Schein richtig getippt. Wie kann das sein?

Lotto-Glücksfee ist Sänger Cesár Sampson

Ereignet hat sich das große Lotto-Glück in Österreich. Und dort gibt es eine Besonderheit. Gemeint ist jetzt nicht, dass das Standard-Spiel bei unseren Nachbarn „5 aus 49“ heißt, während es in Deutschland üblicherweise „6 aus 49“ heißt. Nein, die Österreichische Lotterien GmbH hat jeweils auch eine Verlosung im Programm. Und bei dieser erwies sich am Samstag (13. April) der österreichische Sänger und ESC-Teilnehmer (2018) Cesár Sampson als männliche Glücksfee im Lotto-Studio.

Neben den üblichen Lotto-Ziehungen stand auch wieder ein Bonus-Gewinn in Höhe von 300.000 Euro auf dem Programm. Diese Summe wurde unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Lotto-Tipps verlost – ganz unabhängig davon, ob auf den Scheinen die richtigen Zahlen angekreuzt waren. Glücklicher Gewinner war schließlich ein Spieler aus Kärnten. Seine Quittung hat die Nummer 7057934115.

Mehr noch: Er war sogar in finanzieller Hinsicht der Tagessieger – ganz ohne richtige Zahlen. Denn: Es gab keinen Gewinner bei der regulären Jackpot-Ziehung. Der Hauptgewinn verwandelt sich dadurch in einen Doppel-Jackpot, der beim nächsten Anlauf rund 1,9 Millionen Euro enthalten wird. Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es einen Sologewinn in Höhe von 85.000 Euro in Niederösterreich. Bei der Joker-Ziehung zog sich ebenfalls ein Niederösterreicher 186.000 Euro an Land. Die übrigen Gewinne lagen weit darunter.

Übrigens: Wer seinen Wohnsitz in Deutschland hat, darf nicht in Österreich Lotto spielen. Wir können also nur ein bisschen neidisch auf die Bonus-Verlosung in unserem Nachbarland schauen.