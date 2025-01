Lotto: Paar erhält Gewinn – wenig später wird ihm das ganze Ausmaß klar

Nicht nur beim Lotto Spielen muss man sich an einige Regeln halten. Auch wer seinen Gewinn erfolgreich einlösen will, hat ein paar Rahmenbedingungen zu erfüllen. So etwa, sich rechtzeitig mit seinem Gewinnerschein zu melden.

Auch ein Paar aus Großbritannien hatte beim Lotto ein glückliches Händchen bewiesen und pünktlich seine Gewinn-Meldung abgegeben. Doch als die beiden den Scheck erhielten, unterlief ihnen ein gravierender Fehler.

Lotto: Paar räumt nach Jahren ab

Die pensionierten Rentner Beverly Hawkesford und ihr Ehemann Andy waren dem Beispiel von Freundinnen gefolgt. Nachdem diese im Lotto abgeräumt hatten, wollte es auch das Ehepaar aus Coleshill (Großbritannien) wissen.

Und nur fünf Jahre später konnten sie bereits einen beträchtlichen Lotto-Gewinn ihr Eigen nennen. Ein stattlicher Gewinn von 25.000 Pfund (umgerechnet über 29.700 Euro) ließ sie bereits im siebten Geldhimmel schweben. Doch dann traf sie die Erkenntnis wie ein Schlag.

Komma wird Paar zum Verhängnis

„Ich dachte, es wären 25.000 Pfund und habe es nicht einmal gemerkt, und dann sah ich plötzlich die andere Null“, erinnert sich Andy Hawkesford an den besonderen Moment zurück. Denn statt 25.000 Pfund enthielt der Gewinner-Scheck satte 250.000 Pfund (umgerechnet über 297.000 Euro). Auch seine Ehefrau hatte den Scheck komplett falsch gelesen. „Ich dachte: ‚Das Komma ist an der falschen Stelle'“, so die glückliche Lotto-Spielerin.

Der fatale Fehler hätte das Paar fast um die Erfüllung einiger Herzenswünsche gebracht. Denn mit den über 297.000 Euro können es sich die Briten nun leisten, sowohl ihre goldene Hochzeit in einer örtlichen Kneipe zu feiern, als auch einen Urlaub in die Sonne zu buchen. Außerdem wollen die Lotto-Glückspilze ihren Garten neu gestalten und ihre Plattensammlung um ein paar neue Stücke erweitern.