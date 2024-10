Lotto-Spielerin räumt Gewinn ab – dann kommt, was kommen musste

Eigentlich sollten durch einen Gewinn beim Lotto alle Träume wahr werden, aber für diese Gewinnerin kam alles anders. In einem Post auf Reddit berichtet sie von ihrem Gewinn und erklärt, dass sie sich wünscht, dass sie nie das Geld erhalten hätte.

+++ Whatsapp kann es nicht lassen – Nutzer reiben sich verdutzt die Augen +++

Die Frau hatte schon beinahe vergessen, dass sie sich einen Lotto-Schein gekauft hat, bis sie die Zahlen im Fernsehen sah. Sie konnte es kaum fassen, denn sie hatte 600.000 Dollar gewonnen. Sie und ihr Partner waren beide überglücklich und „träumten, was man mit dem Geld alles machen könnte“.

Lotto-Gewinnerin: Ihre Familie verlangte finanzielle Unterstützung

Jedoch kam alles anders, oder wie die Lotto-Gewinnerin es ausdrückt: „Der Traum entpuppte sich schnell als Albtraum.“ Es begann mit ihrem Freund, der Pläne schmiedete, was er mit dem Geld anfangen wollte, ohne dies mit ihr abzusprechen: „Er wollte sofort seinen Job kündigen, sich ein teures Auto kaufen und das Geld in riskante Geschäfte investieren.“ Als sie vorschlug, dass man lieber einen Finanzberater zurate ziehen sollte, wurde er wütend. Ihr Freund beschuldigte sie, dass sie ihm nicht vertrauen würde.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Obwohl die Lotto-Gewinnerin kaum Kontakt mit ihrer Familie hatte, meldeten sich plötzlich ihre Eltern und erwähnten immer wieder, dass sie in finanziellen Problemen stecken würden. Auch ihre Schwester wollte plötzlich wieder Kontakt und erklärte, dass ihr ein Teil des Geldes zusteht, weil sie ihre Schwester immer „unterstützt“ habe.

+++ Lotto-Gewinner ruft seine Chefin an – wie sie reagiert, macht einfach sprachlos +++

Auf Reddit klagt die unglückliche Lotto-Gewinnerin: „Es hat sich angefühlt, als würden mich alle plötzlich anders sehen, als wäre ich nur noch eine Bank.“ Die Situation zwischen ihr und ihrem Partner eskalierte zunehmend. Als er das Geld in das Geschäft eines Freundes investieren wollte, stimmte sie diesem nicht zu und die beiden gerieten in einen heftigen Streit: „Er warf mir vor, dass ich selbstsüchtig wäre und nicht an ihn glauben würde.“

Trennung, weil es nur noch ums Geld ging

Nach dem Streit entschieden sich die beiden für eine Trennung. Die Lotto-Gewinnerin berichtet: „Mir wurde klar, dass unsere Beziehung ungesund geworden ist. Es ging nur noch um das Geld, statt um Liebe und gegenseitigen Respekt.“ Zum Abschied verlangte ihr Ex-Freund sogar noch etwas vom Geld.

Auch die Situation mit ihrer Familie wurde immer schwieriger. Die Eltern der Lotto-Gewinnerin verlangten einen Anteil, weil diese sie großgezogen haben. Auch ihre Schwester nannte sie „gierig“ und machte ihr Vorwürfe, weil sie ihre „Familie im Stich gelassen hat“. Auf Reddit erklärt die Frau, dass sie zwar jetzt ein Vermögen besitzt, aber gar keine Menschen mehr in ihrem Leben hat. Sie klagt: „Ich wünschte, ich könnte zu einer Zeit vor dem Gewinn zurückkehren. Als mein Leben noch einfach war und meine Beziehung ehrlich.“