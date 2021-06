Lotto: Spieler aus Kleinstadt wird Multimillionär – dann geschehen plötzlich mysteriöse Dinge in der Gegend

Ein absoluter Glückspilz hat in den USA einen Mega-Jackpot abgesahnt! Der Gewinner aus dem kleinen US-Städtchen Lonaconing (Maryland) hat sage und schreibe 731 Millionen Dollar (616 Millionen Euro) im Lotto gewonnen.

Doch Achtung – viele andere wollen auch einen Teil haben.

Weil Maryland einer der sieben US-Bundesstaaten ist, in denen Lotto-Gewinner nicht öffentlich bekannt gegeben werden müssen, findet derzeit ein fragwürdiges Phänomen statt. Denn nun klingeln plötzlich überall im Ort die Telefone: Viele wollen von dem plötzlichen Geldregen etwas abbekommen...

Lotto: Menschen betteln bei den Einwohnern des Glücks-Städtchens um einen Anteil vom Gewinn

Menschen aus Staaten wie Georgia, Ohio oder Arkansas sind in die Kleinstadt gereist auf der Suche nach dem Gewinner. Sie wollen Geld haben: Für angeblich kranke Verwandte, die in Not geratene Farm oder für eine lange geplante Reise.

Lotto: Ein Mann aus Maryland hat einen Mega-Jackpot geknackt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / agefotostock

Besonders betroffen von diesen Glücks-Touristen ist Richard Ravenscroft. Er ist der Verkäufer des Glücksloses. Selbst bei ihm betteln die Menschen um Geld: Eine Frau bat darum, er möge ihr ein paar Kettensägen für ihren Bauernhof kaufen, ein andere wollte seine Auffahrt neu gepflastert haben. Ein Mann sei zudem gekommen und habe darauf bestanden, dass Ravenscroft ihm ein neues Los ausstelle, welches er verloren hatte. Schließlich musste sogar die Polizei eingreifen.

Seit dem großen Gewinn bekommt Ravenscroft zudem zahlreiche Briefe, in denen er darum gebeten wird, doch Tickets für die sogenannte Powerball-Lotterie an sie zu verkaufen – obwohl sie Tausende Kilometer entfernt wohnen.

Lotto: Hohe Arbeitslosigkeit im Dorf

Zusätzlich geht ein Brief um, in dem ein 76-jahre alter Großvater und seine Familie als Gewinner genannt wird – doch sie streiten ab, die Lotto-Millionäre zu sein.

Lotto: Millionengewinner lebt in Kleinstadt - keiner weiß, wer es ist. Foto: imago/ZUMA Wire

Im Städtchen ist die Aufregung um die Millionen nach wie vor groß. Kein Wunder: Die Arbeitslosigkeit liegt bei 24 Prozent, das ist mehr als doppelt so viel wie im Rest des Staates. Viele in der Gemeinde erwarten, dass der Gewinner einen Teil des Geldes in die Infrastruktur der Stadt steckt. So kämen aus alten Minenschächten regelmäßig Wasserblasen hoch, die die Keller der Einwohner unter Wasser setzten. Straßenreparaturen, Hilfe für den Einzelhandel, Geld für die Senioren, die kaum genug Geld zum Leben haben.

Lotto: Anonymer Spieler gewinnt Millionen - jetzt passieren im Städtchen seltsame Dinge. Foto: imago/UPI photo/McPhoto

Wer gewonnen hat? Das ist auch im Städtchen weiter Spekulation. Es geistern einige Namen durch die Straßen, doch die Betroffenen streiten einen Gewinn ab.

Doch es gibt auch einige im Dorf, die jetzt Verständnis dafür haben, warum viele Leute ihren Gewinn lieber nicht bekannt machen würden. Der Bürgermeister zum Beispiel, John Coburn: „Für was ist so ein Gewinn gut, wenn man ihn nicht nutzen kann?“, fragt er. Daher glaubt auch ein Einzelhändler im Ort: „Wir werden erst erfahren, wer der Gewinner ist, wenn sie still und heimlich weggezogen sind“, spekuliert er.

Lotto: Schwierige Situation in ehemaligem Kohle-Abbaugebiet

Und dann ist da natürlich noch der ehemalige Bergmann Robert Lee Fazenbaker. Für den 84-Jährigen ist klar: Selbst, wenn raus käme, wer der anonyme Gewinner ist, ändern würde sich in Lonaconing wohl wenig. Denn die Situation in dem ehemaligen Kohlestädtchen ist schwierig: „Trump hat uns Geld gegeben; auch Biden ein wenig. Okay, schön. Aber es gibt immer noch keine Jobs. Wir können nicht alle in der Lotterie gewinnen.“

Lotto: Richard Ravenscroft verkaufte das Super-Los. Foto: imago/ZUMA Wire

Langsam kehrt auch wieder Ruhe ein in Lonaconing, zumindest wenn es um die Anrufe von außerhalb geht. Lotto-Losverkäufer Ravenscroft hat übrigens eine ganz eigene Idee, wer der glückliche – oder wenige glückliche – Gewinner sein könnte. Doch er verrät es nicht. Es geht um jemanden, der früher immer ein Los kaufte – und seit dem Riesengewinn nicht mehr gekommen ist.

