Lotto-Gewinner räumt fast 300 Millionen Euro ab – weil seine Frau wütend auf ihn war!

Klar, Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten gehören zu einer Beziehung zwangsläufig dazu. Im besten Falle kann man daraus lernen und sein Leben und das des Partners zum Positiven verändern. Doch dass ein Streit in einem Lotto-Gewinn endet, ist wohl eher selten der Fall.

Ein Mann aus New Jersey hat aber jetzt genau das erlebt. Seine Frau war aufgrund eines kleinen Fehlers sauer auf ihn und bat ihn, diesen zu korrigieren. Am Ende kam ein Gewinn von fast 300 Millionen Euro dabei rum. Da dürften sich die Wogen in der Beziehung wohl schnell geglättet haben. Aber was genau ist da passiert?

Lotto-Gewinner räumt knapp 300 Millionen Euro ab – nur weil seine Frau sauer war

Beginnen wir von vorne: Tayeb Souami aus Afrika lebt seit 1996 in New Jersey, hier hat er eine Frau und zwei Kinder im Teenageralter. Er arbeitete als Buchhalter für ein Lebensmittelimportunternehmen. Um seiner 17-jährigen Tochter das College zahlen zu können, nahm er kurz vor seinem Mega-Gewinn im Lotto sogar noch eine Hypothek auf sein Haus auf.

Doch am 19. Mai 2018 sollte sich das Leben des damals 55-Jährigen auf einen Schlag ändern, wie der „Mirror“ berichtet. Denn an diesem eigentlich ganz gewöhnlichen Tag nahm das Schicksal seinen Lauf. Tayeb kaufte in einem Supermarkt eine Packung Orangensaft für circa 5 Dollar (rund 4,60 Euro). Also nicht gerade der günstigste O-Saft. Das sah auch seine Frau so und schickte ihn direkt wieder zurück, um das teure Getränk umzutauschen. Schließlich musste die Familie aktuell auf jeden Cent achten. Da missfiel ihr dieser überteuerte Kauf ihres Mannes. Doch statt das Geld wieder mit nach Hause zu bringen, spielte Tayeb lieber Lotto und kaufte sich zwei Scheine für die Powerball-Lotterie. Er dachte sich nicht viel dabei, aber als er am nächsten Tag die Scheine prüfen lies, geschah das Unglaubliche. Selbst die Kassiererin war völlig aus dem Häuschen. Der Spieler hatte aus einer Laune heraus satte 315 Millionen US-Dollar (umgerechnet circa 290 Millionen Euro) gewonnen.

„Ich liebe Organgensaft jetzt“

Die Nachricht dieses Mega-Gewinns im Lotto verbreitet sich wie ein Lauffeuer und schon bald fand sich Tayeb auf einer Pressekonferenz wieder. Hier witzelte er: „Ich liebe Orangensaft jetzt.“ Wer würde das nicht tun?

Auch seine Frau, seine Tochter und sein Sohn konnten ihr Glück kaum fassen. Letzterer erinnerte sich noch lachend daran, dass er früher seinen Vater immer dafür getadelt hatte, seine Zeit mit Lottospielen zu verschwenden.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.