Lotto: Frau gewinnt erstmals Geld – doch dann kommt es zum Fiasko!

Wie gewonnen, so zerronnen – dieses Sprichwort wurde für eine Lotto-Spielerin in Dresden bittere Realität. Nachdem sie endlich einmal Glück im Lotto gehabt hatte, wartet sie allerdings noch immer auf die Auszahlung ihrer fünfstelligen Gewinnsumme – im schlimmsten Fall wird sie das Geld sogar nie bekommen.

Schuld ist ausgerechnet die Deutsche Post.

Lotto: Gewinn-Schein geht bei der Post verloren

Seit Jahren spielt die 69-Jährige Eveline Lotto, versucht bei „6 aus 49“ stets mit den gleichen Zahlen ihr Glück. Vor Kurzem hatte sie endlich Erfolg, gewann 9842 Euro – doch seit fast einem Monat wartet sie auf das Geld, wie „Bild“ berichtet.

Der Grund: Die Altenpflegerin konnte ihren Schein nicht an ihrer Lotto-Stelle einlösen, dort zahle man Gewinne über 1000 Euro nicht aus. „Die Dame am Schalter empfahl mir, den Originalschein per Einwurf-Einschreiben mit Rückantwort an die Lotto-Zentrale zu senden“, schildert Eveline.

Auf den Rückschein sowie eine Antwort oder Überweisung von Lotto wartet sie seitdem allerdings vergebens. Da Eveline die Einschreibe-Quittung noch hat, konnte man bei der Deutschen Post zumindest ermitteln, dass der Brief inklusive Gewinnschein am 1. Dezember 2023 im Logistikzentrum in Leipzig ankam – doch dann verliert sich die Spur!

Lotto-Gewinnerin: „Ich bin wütend“

Auch die Lotto-Zentrale kann der 69-Jährigen nicht weiter helfen, auch wenn sie eine Kopie ihres Spielscheins gemacht hatte. „Doch ohne Originalbeleg kein Geld, erklärte mir die Lotto-Zentrale“, so Eveline.

Die Deutsche Post kann laut „Bild“ nur mit einem Nachforschungsauftrag dienen, zahle im Verlustfall aber nur 25 Euro Entschädigung, wie Sprecher Mattias Persson angibt.

Für Eveline, die das Geld für die gestiegenen Energiekosten und ihre Tochter Silke, die im Rollstuhl sitzt, zurücklegen wollte, ein sehr schwacher Trost. „Ich bin wütend“, stellt die Lotto-Gewinnerin klar. Immerhin: Lotto selbst will den „schwierigen Fall“ jetzt prüfen.

