Lotto: Supermarkt-Mitarbeiterin sahnt über eine Million ab – sie greift sofort zum Telefon

Ein Anruf, der alles veränderte: Am 16. Mai klingelte bei Olivia Love das Telefon – und ihr Leben stand plötzlich Kopf. Sie hatte im Lotto gewonnen.

Ihr wurde verkündet, dass sie 10.000 Pfund (etwa 11865,00) gewonnen habe. Pro Monat. Für ein ganzes Jahr. Nach dieser freudigen Botschaft griff sie zum Telefon. Dieser Anruf veränderte alles …

Lotto-Gewinnerin kündigt ihren Job

„Ich dachte erst, ich träume“, so Olivia Love (36) gegenüber „thesun.ok“. Noch vor wenigen Wochen lebte sie mit staatlicher Unterstützung, kümmerte sich um die Kinderbetreuung und verdiente 800 Pfund (etwa 950 Euro) im Monat in einem Supermarkt. Doch dann kam die schöne Lotto-Verkündung und sie kündigte sofort ihren Job. Und jetzt? Jetzt ist sie ein kleiner TikTok-Star und genießt ihr neues Leben in vollen Zügen.

++ Lotto: Mann sahnt über 6 Millionen ab – die Bank nimmt ihm alles! „Leben zerstört“ ++

Um den großen Gewinn zu feiern, ging die glückliche Familie erst einmal richtig groß shoppen. Gemeinsam mit ihrem Mann machte sie einen ausgiebigen Einkaufsbummel und gönnte sich so richtig. Insgesamt gaben sie rund 750 Pfund (etwa 890 Euro) aus.

Reibungskräfte, Gärtner und Wäsche-Service – Hilfe im Haushalt

Klar ist: Die frischgebackene Lotto-Gewinnerin hat seitdem ihr Leben komplett verändert – oder besser gesagt, sie hat sich dabei helfen lassen. Nun helfen ihr Reinigungskräfte und Gärtner im Alltag. Sie hat sogar jemanden, der ihre Wäsche abholt.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Doch anstelle von Protz und Pomp regiert bei ihr vor allem eins: pure Dankbarkeit. „Es fühlt sich noch immer wie ein verrückter Traum an“, sagt sie. Trotzdem dokumentiert sie fleißig auf TikTok, wie sich ihr Alltag verändert hat.

Mehr als 200.000 Menschen schauen zu, wie sich ein ganz normales Leben in ein kleines Lotto-Märchen verwandelt. Und obwohl sie wegen des vielen Geldes „beunruhigt“ sei, sagt sie voller Glück: „Alle freuen sich für uns.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.