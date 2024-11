Lotto-Spieler trifft irre Entscheidung – nach wenigen Tagen ist er seinen Gewinn wieder los

„Ach, wenn ich doch im Lotto 6 Richt’ge hätt“, sang schon der Sänger Heinz Erhardt. Und recht hat er, denn dann könnte man sich so einiges leisten. Sei es, sich extravagante Dinge wie eine Villa oder gar eine gigantische Weihnachtsdekoration zu kaufen oder ganz andere Dinge. Aber um all das wahr werden zu lassen, muss man erst einmal gewinnen.

Und die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch. Dennoch gab es diesmal wieder einen glücklichen Gewinner! Doch kaum war das Geld auf seinem Konto, war es auch schon wieder weg. Da stellt sich für viele die Frage: „Warum?“

Lotto-Gewinner sorgt mit dieser Tat für erstaunte Gesicher

Immerhin hat Chris Dell aus Chesterfield in Derbyshire laut „The Sun“ 10.000 Pfund gewonnen, das sind rund 12.031,80 Euro – also ein ganz schönes Sümmchen. Mit dem XXL-Gewinn war er aber nicht allein, denn der Lotto-Gewinner nahm an der „Postcode Lottery“ teil. Und die hat gleich mehrere Gewinner.

Denn nach der Registrierung nehmen die Spieler eines Postleitzahlengebietes automatisch an jeder Verlosung teil. Das heißt, wenn ein Sektor gewinnt, wird der Gewinn gleichmäßig auf die Lose verteilt.

Doch Chris wollte seinen Gewinn nicht allein genießen, sondern seinen Mitarbeitern etwas zukommen lassen, „denn wir sind ein eingeschworenes Team und es wäre schön, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern“. Er verrät auch, dass jedes Teammitglied „1.000 Pfund“ (ca. 1.203 Euro) von ihm geschenkt bekommt.

„Ich glaube nicht, dass ich gierig bin“: Lotto-Gewinner erklärt Geld-Verlust

Warum er das tut, erklärte der Lotto-Gewinner auch prompt: „Unser Team hilft dabei, das Geschäft auszubauen, und ich bin überzeugt: Wenn man sich um das Unternehmen kümmert, kümmert sich das Unternehmen um einen“. Weiter versucht er seine gute Tat zu erklären: „Ich glaube nicht, dass ich gierig bin – wenn ich Glück habe, dann denke ich immer, ich sollte jemand anderen zum lächeln bringen.“

Es bleibt ihm nicht nur zu der hohen Summe zu gratulieren, sondern auch zu der guten Tat. Denn das freut nicht nur seine Mitarbeiter, vielmehr könnte es auch als Vorbild dienen. Schließlich ist geteilte Freude doppelte Freude.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.