Lotto: Rentner gewinnt Millionen-Jackpot – was er davon kauft, rührt zu Tränen

Einmal den Jackpot im Lotto knacken und mit einem Millionen-Gewinn auf einmal finanziell komplett ausgesorgt haben – das ist der Traum zahlreicher Lotto-Spieler, die sich Woche für Woche neue Spielscheine kaufen.

Was kann man sich auch alles mit einer solchen Summe leisten? Neues Haus, neues Auto, ein Traum-Urlaub oder Rücklagen für Kinder und Enkelkinder. Die Möglichkeiten sind endlos.

Doch was Waldemar aus Colorado (USA) mit seinem Lotto-Gewinn machte, hätte wohl niemand erwartet. Der Rentner setzte seine Prioritäten nämlich ganz anders.

Lotto: Rentner gewinnt fast 5 Millionen Euro

Waldemar Tasch – von seinen Freunden nur „Bud“ genannt – aus Montrose (Colorado, USA) war gerade mit seinem Golden Retriever Augie auf einer Rucksacktour unterwegs, als er die Mega-Nachricht erhielt: Er hatte den Lotto-Jackpot geknackt! Er spielte schon seit Ewigkeiten Lotto, jeden Monat, immer mit den gleichen Zahlen – nun hatte sich seine Beharrlichkeit endlich gelohnt!

Umgerechnet knapp 4,7 Millionen Euro gewann der Ruheständler. Bei der Auszahlung entschied er sich jedoch für eine pauschale Barauszahlung, was seinen Gewinn auf „nur“ rund 2,3 Millionen Euro reduzierte. Immer noch mehr als genug Geld für den Rentner.

Doch niemand konnte ahnen, was er sich als Erstes von seinem neuen Vermögen leistete.

Lotto-Gewinner mit berührendem Einkauf

Eine Luxus-Karre? Eine Traum-Villa? Sonstigen teuren Schnickschnack? Nein, nichts davon. „Bud“ kümmerte sich stattdessen um die wichtigen Dinge. Er kaufte sich lediglich eine Wassermelone – und für seine Frau einen Strauß Blumen. Das war’s!

Damit hatte wohl selbst seine Frau Bonnie nicht gerechnet. „Ich war sehr angenehm überrascht“, verriet sie im Gespräch mit CBS News Colorado. „Normalerweise kauft er mir keine Blumen, also war das sehr süß.“

„Bud“ hat große Pläne

Aber natürlich hat auch „Bud“ viel weitreichendere Pläne mit seinen neuen Millionen – und die sind nicht weniger wichtig. Wie er der Lotterie in Colorado erzählte, stehen bei seiner Frau Bonnie einige Operationen an. Das Geld ermöglicht es ihm, während der gesundheitlichen Einschränkungen Hilfe rund um Haus und Hof engagieren zu können. Zudem kündigt er Spenden an mehrere Wohltätigkeitsorganisationen an.

Ein bisschen Spaß gönnt sich „Bud“ von seinem Lotto-Gewinn aber natürlich auch: „Ich mag Oldtimer und habe schon ein paar, vielleicht kaufe ich mir noch einen.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.