Lotto-Spieler räumt Mega-Jackpot ab – unglaublich, was er sich davon kauft

Woche für Woche träumen Menschen auf der ganzen Welt vom großen Gewinn im Lotto. Für den Briten Dave D. wurde dieser Traum vor wenigen Jahren wahr.

Dave gewann 101 Millionen Pfund (umgerechnet 116 Millionen Euro) bei der Lotterie Eurojackpot, die von der Westdeutschen Lotterie organisiert wird und daher auch bei deutschen Spielern sehr beliebt ist. Anders als beim klassischen deutschen Lotto werden dort fünf Zahlen aus der Reihe 1 bis 50 sowie zwei Zahlen aus der Reihe 1 bis 12 getippt.

Ein Lotto-Gewinn kann alles verändern

116 Millionen Euro im Lotto gewinnen – ein lebensveränderndes Ereignis. Viele Menschen würden sich von dem Geld wohl ein Haus kaufen oder ein neues Auto. Manche Menschen würden vielleicht auf eine große Shopping-Tour gehen oder die Welt bereisen. Dave ist einen anderen Weg gegangen, wie die „The Sun“ berichtet.

Der begeisterte Angler kaufte sich eine Fischfarm. Jedes Jahr gibt Dave zehntausende Euro allein für Karpfen aus. Der 59-Jährige importiert die meisten seiner Karpfen und lässt sie in einem eigens angelegten See schwimmen. Gemeinsam mit Freunden verbringt er die meisten Tage an jenem See und angelt mit ihnen um die Wette.

„Dave angelt den ganzen Tag“, sagt einer seiner besten Freunde: „Dave ist sehr großzügig und stiftet uns immer wieder an, mit ihm zu angeln.“

Und bei dem einen See soll es nicht bleiben. Dave will rund ums eigene Grundstück noch weitere Teiche errichten. Eine entsprechende Genehmigung bei der Kommune hat er bereits beantragt.

Ein Nachbar sagt der „Sun“: „Dave ist eine sehr exzentrische Persönlichkeit. Den ganzen Tag verbringt er mit dem Fischen.“

Lotto-Gewinnerin aus Kanada kündigte sofort

Eine ebenso kuriose Lotto-Story ereignete sich zuletzt in Kanada. Dort hatten Marion und Gary aus der Provinz British Columbia eine Million kanadische Dollar gewonnen (umgerechnet rund 750.000 Euro). Marion stand ohnehin kurz vor dem Ruhestand und entschied sich daher, unmittelbar nach ihrem Lotto-Gewinn zu kündigen. Ihr Chef reagierte daraufhin äußerst unerwartet. Wie dessen Reaktion ausfiel, erfährst du hier.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.