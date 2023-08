Lotto: Frau kündigt nach Gewinn – Reaktion ihres Chefs kommt unerwartet

Das Jahr 2022 ist fast vorbei. Aus diesem Grund wollen wir auf dieses Jahr und seine bewegendsten Geschichten zurückblicken. Eine eben solche hatte sich im Juni zugetragen, als eine Frau den Lotto-Jackpot knackte und ihr Chef besonders eigenwillig darauf reagierte. Aber der Reihe nach.

Der Traum vom großen Gewinn im Lotto – für die meisten Spieler wird er immer nur ein Traum bleiben. Doch für ein paar wenige Glückspilze geht dieser Traum in Erfüllung – so auch für Marion und Gary. Das Paar aus der kanadischen Provinz British Columbia hatte sich im Sommer drei Lotto-Scheine gekauft und den großen Jackpot abgeräumt.

Lotto-Spielerin knackt dicken Jackpot

Erst am Morgen nach der Ziehung hatte Marion in ihrer Lotto-App nachgeschaut, ob sie gewonnen hatte. „Ich scannte den ersten Schein ein: kein Gewinn. Dann habe ich den zweiten Schein eingescannt: eine Million Dollar!“

Eine Million kanadische Dollar – das entspricht etwa 740.000 Euro. Was ein Gewinn! „Ich musste zweimal hinsehen“, so Marion im Gespräch mit „CTV News“: „Erst dann wurde mir klar, was gerade geschehen war. Ich habe sofort vor Glück geweint.“

Umgehend setzte Marion sich mit ihrem Sohn in Verbindung. Dieser war ebenfalls hocherfreut über den Lotto-Gewinn seiner Mutter. „Er sagte mir, ich könne mir jetzt endlich meinen großen Traum erfüllen und nach Paris reisen.“

Lotto-Gewinnerin kündigt Job

Doch bevor sie sich das ein oder andere von ihrem Gewinn im Lotto gönnte, wollte Marion zunächst ihren Chef darüber informieren, dass sie kündigen möchte. Vor diesem Schritt hatte sie große Angst. Sie war sich sicher, dass ihr Chef stinksauer sein würde, wenn sie ihm erzählt, dass sie das Unternehmen verlässt.

Mehr Themen:

Doch es kam völlig anders. Als Marion ihrem Boss erzählte, dass sie im Lotto gewonnen hatte, brach dieser in großen Jubel aus. „Er umarmte mich mehrmals innig und gratulierte mir“, erzählt Marion. Der Chef habe sogar anschließend mit Marion und ihrem Mann Gary zusammen den Lotto-Gewinn gefeiert.

Und so stand einem verdienten Ruhestand nicht mehr im Wege.