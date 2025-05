Stefan Raab: Es ist ein neuer Tiefpunkt!

Am Mittwochabend (30. April) konnten die RTL-Zuschauer zur Primetime ein Tanz-in-den-Mai-Special von „Du gewinnst hier nicht die Million“ verfolgen. Entertainer Stefan Raab lief dabei zu Höchstform auf.

Er lud die „Let’s Dance“-Stars Malika Dzumaev, Renata Lusin und Massimo Sinató sowie Stargeiger David Garrett ein. Mit dabei war außerdem kein Geringerer als Showmaster Elton und Wursttorten-Spezialistin Anna Burkhardt.

Stefan Raab zeigte eine andere Seite von sich

Das kuriose Highlight: Stefan Raab versuchte sich kurzerhand selbst im Kuchenbacken, während Elton fleißig probierte und verputzte. Doch einen Morgen nach seiner Show dürfte Stefan Raab wohl weder Lust aufs Backen noch auf Feiern gehabt haben…

Beim Blick auf die Einschaltquoten von „Quotenmeter“ musste der 58-Jährige nämlich sehr stark bleiben. Es war ein regelrechtes Desaster! „Du gewinnst hier nicht die Million“ erreichte ein absolutes Rekordtief. So verfolgten lediglich 0,72 Millionen TV-Zuschauer die RTL-Unterhaltungsshow.

„Du gewinnst hier nicht die Million“ im Quoten-Tiefflug

Gerade einmal 0,23 Millionen junge Zuschauer schalteten ein, was in einem besorgniserregenden Marktanteil von 7,2 Prozent resultierte. Auch schon nach der letztmaligen Ausstrahlung rutschte „Du gewinnst hier nicht die Million“ mit 8,7 Prozent in der klassischen Zielgruppe in den einstelligen Bereich ab. Außerdem ergab sich ein Marktanteil von sogar nur 7 Prozent. Und somit deutlich weniger als noch im Winter.

Es bleibt spannend, ob Stefan Raab den Negativtrend in den nächsten Episoden noch irgendwie abwenden kann. Entertainer Oliver Pocher nutzte die aktuelle Pleite für einen kleinen Seitenhieb. In seiner Instagram-Story teilte er einen Screenshot des „Quotenmeter“-Artikels und kommentierte prächtig amüsiert: „Bald vor bye, bye, bye …“